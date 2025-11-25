FIFA donijela odluku o Cristianu Ronaldu: Evo koliko će utakmica propustiti zbog crvenog kartona

U pretposljednjem kolu kvalifikacija dobio je izravni crveni karton nakon što je laktom udario irskog igrača, pa se očekivalo da će automatski zaraditi dvostruku suspenziju.

Ipak, FIFA je odlučila ublažiti kaznu i umjesto uobičajene dvije utakmice izreći samo jednu. To znači da je napadač Al-Nassra već odradio svoju suspenziju te bez ikakvih prepreka može biti u kadru izbornika Roberta Martineza za otvaranje Svjetskog prvenstva.

Ronaldu će ovo biti već šesti Mundijal u bogatoj karijeri. Za Portugal je do sada upisao čak 226 nastupa i postigao 143 gola, što ga čini najplodnijim strijelcem u povijesti reprezentativnog nogometa.