FIFA donijela odluku o Cristianu Ronaldu: Evo koliko će utakmica propustiti zbog crvenog kartona

N.M.

25.11.2025 u 18:18

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Izvor: EPA / Autor: JOSE SENA GOULAO
Jedan od najvećih nogometaša u povijesti, Cristiano Ronaldo, primio je odlične vijesti uoči Svjetskog prvenstva koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

U pretposljednjem kolu kvalifikacija dobio je izravni crveni karton nakon što je laktom udario irskog igrača, pa se očekivalo da će automatski zaraditi dvostruku suspenziju.

Ipak, FIFA je odlučila ublažiti kaznu i umjesto uobičajene dvije utakmice izreći samo jednu. To znači da je napadač Al-Nassra već odradio svoju suspenziju te bez ikakvih prepreka može biti u kadru izbornika Roberta Martineza za otvaranje Svjetskog prvenstva.

Ronaldu će ovo biti već šesti Mundijal u bogatoj karijeri. Za Portugal je do sada upisao čak 226 nastupa i postigao 143 gola, što ga čini najplodnijim strijelcem u povijesti reprezentativnog nogometa.

