Mohamed Salah pod nikad većim kritikama: 'Žao mi je, ali teške riječi su nekad najbolje'

Souness ističe da je prvi znak pada u Salahovoj igri vidio još u kolovozu, u utakmici Community Shielda protiv Crystal Palacea.

‘Koliko vremena imamo? Bio je apsolutna superzvijezda. Najljepše što mogu reći o Salahu jest da je proteklih sedam godina bio ključni igrač Liverpoola. Ako birate najbolju jedanaestoricu u povijesti kluba, njegovo je ime jedno od prvih na popisu’, rekao je Souness, pa dodao:

‘Pokazao je manjak želje. Žao mi je, ali ponekad su teške riječi najbolje jer vas natjeraju da se trgnite. Mislim da mu baš takve riječi trebaju kako bi se vratio na razinu na kojoj je bio.’

Od dolaska iz Rome 2017. godine, Salah je jedan od najutjecajnijih igrača Premier lige. Četiri puta osvojio je Zlatnu kopačku, dvaput je proglašen najboljim igračem sezone, a samo prošle sezone (2024./25.) zabio je impresivnih 57 pogodaka u 52 utakmice i odigrao ključnu ulogu u osvajanju naslova.

No, dojam je da su godine napokon počele sustizati egipatsku ikonu. Salah, koji je navršio 33 godine, ove je sezone zabio samo četiri gola u prvih 12 premierligaških susreta Liverpoola, što je primjetan pad u odnosu na standard koji je postavio prethodnih godina.