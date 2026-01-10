BUNDESLIGA

Pogledajte kako je bivši napadač Hajduka zabio u prvom ovosezonskom nastupu u Bundesligi

N.M.

10.01.2026 u 19:49

Marin Ljubičić
Marin Ljubičić Izvor: Profimedia / Autor: Uwe Koch / imago sportfotodienst / Profimedia
Mainz je kod Union Berlina vodio 2:0 do 77. minute, ali je ogled završio bez pobjednika 2:2.

Amiri u 30. i Hollerbach u 69. minuti su zabijali za goste, ali je to na kraju bilo dovoljno tek za bod. Prvo je Woo Jeong u 77. smanjio na 1:2.

Dvije minute kasnije za Berlinčane je u igru ušao hrvatski nogometaš Marin Ljubičić koji je u 86. zabio za konačnih 2:2. Josip Juranović nije zaigrao u ovom ogledu za Union Berlin.

Bio je to Ljubičićev prvi nastup za Union Berlin u Bundesligi ove sezone. Pogodak Hrvata pogledajte OVDJE.

