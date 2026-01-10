Pogledajte kako je bivši napadač Hajduka zabio u prvom ovosezonskom nastupu u Bundesligi

Mainz je kod Union Berlina vodio 2:0 do 77. minute, ali je ogled završio bez pobjednika 2:2.
Amiri u 30. i Hollerbach u 69. minuti su zabijali za goste, ali je to na kraju bilo dovoljno tek za bod. Prvo je Woo Jeong u 77. smanjio na 1:2.
Dvije minute kasnije za Berlinčane je u igru ušao hrvatski nogometaš Marin Ljubičić koji je u 86. zabio za konačnih 2:2. Josip Juranović nije zaigrao u ovom ogledu za Union Berlin.
Bio je to Ljubičićev prvi nastup za Union Berlin u Bundesligi ove sezone. Pogodak Hrvata pogledajte OVDJE.