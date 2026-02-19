'Raspad', 'Potop', 'Katastrofa'... Evo što regija piše o velikom porazu Dinama

Dinamov poraz jedna je od glavnih vijesti u regionalnim medijima.

'Dinamov potop u Zagrebu. Genk razbio hrvatski tim i praktično ih izbacio iz Lige Europe', naslov je Telegrafa iz Srbije.

'Raspao se Dinamo na Maksimiru', piše srpski Blic, a B92 donosi naslov: 'Dinamo nokautiran u Zagrebu'.

'Dinamo doživio težak poraz od Genka u Zagrebu i na ivici je ispadanja iz Europske lige', naslov je Klix.ba portala, najčitanije u Bosni i Hercegovini.

SportSport.ba donosi naslov: 'Katastrofa Dinama na Maksimiru!' U tekstu piše i da će Dinamo u Belgiji tražiti čudo, i to bez najboljeg strijelca Belje.