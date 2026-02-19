Dok Štimac slavi povijesnu senzaciju, navijači slavnog engleskog kluba u šoku: Evo što pišu

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Večer koja je za Zrinjski bila povijesna, za Crystal Palace pretvorila se u noć punu bijesa. Remi u Mostaru razotkrio je pukotine u redovima engleskog kluba, a reakcije navijača bile su brutalne i bez imalo milosti.
Remi u Mostaru trebao je biti formalnost za favorizirani Crystal Palace, ali 1:1 protiv Zrinjskog izazvao je potres među navijačima engleskog kluba. Dok su Plemići slavili veliki europski rezultat, društvene mreže Palacea gorjele su od bijesa.
Zrinjski je odigrao hrabru i zrelu utakmicu protiv renomiranog suparnika. Gosti su poveli preko Sarra nakon akcije koju su započeli Sosa i Larsen, no domaći su u 55. minuti uzvratili – Abramović je nakon asistencije Mikića donio izjednačenje. Do kraja susreta bilo je prilika na obje strane, Wharton je pogodio prečku, Ćuže propustio veliku šansu, a Mostar je ostao nepokoren.
No dok se u Hercegovini slavio bod protiv kluba iz Premier lige, u Londonu je zavladala – pobuna.
Navijači Crystal Palacea doslovno su okupirali službene kanale kluba i krenuli u napad na trenera Olivera Glasnera i pojedine igrače, posebno Adama Whartona.
Komentari su bili nemilosrdni:
‘Glasner odlazi, neka se Wharton pješice vrati na Selhurst.’
‘Ne mogu pobijediti ni WiFi lozinku.’
‘Mora otići, odmah, ovo je sramota!’
‘Uspjeli ste nas osramotiti po tko zna koji put ove sezone, bravo momci.’
‘Glasner i Wharton ne smiju biti u avionu nazad za London.’
Jasno je da je dio navijača doživio remi u Mostaru kao težak udarac ambicijama kluba, a atmosfera oko Palacea uoči uzvrata u Londonu sada je daleko od mirne. Dok Zrinjski sanja povijesni podvig, u Engleskoj se traže krivci – i to bez milosti.