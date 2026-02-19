Dok Štimac slavi povijesnu senzaciju, navijači slavnog engleskog kluba u šoku: Evo što pišu

Remi u Mostaru trebao je biti formalnost za favorizirani Crystal Palace, ali 1:1 protiv Zrinjskog izazvao je potres među navijačima engleskog kluba. Dok su Plemići slavili veliki europski rezultat, društvene mreže Palacea gorjele su od bijesa.

Zrinjski je odigrao hrabru i zrelu utakmicu protiv renomiranog suparnika. Gosti su poveli preko Sarra nakon akcije koju su započeli Sosa i Larsen, no domaći su u 55. minuti uzvratili – Abramović je nakon asistencije Mikića donio izjednačenje. Do kraja susreta bilo je prilika na obje strane, Wharton je pogodio prečku, Ćuže propustio veliku šansu, a Mostar je ostao nepokoren.

No dok se u Hercegovini slavio bod protiv kluba iz Premier lige, u Londonu je zavladala – pobuna.

Navijači Crystal Palacea doslovno su okupirali službene kanale kluba i krenuli u napad na trenera Olivera Glasnera i pojedine igrače, posebno Adama Whartona.