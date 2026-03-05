Evo što je Melnjak rekao nakon poraza od Rijeke i kako je najavio derbi s Dinamom

Nakon dugo vremena starter u Hajdukovoj momčadi bio je i Dario Melnjak. A osim što je zaigrao od prve minute, Melnjak je imao čast nositi i kapetansku vrpcu.

Kao i uvijek, Melnjak, je stao pred kameru, te opisao rasplet događaja na Rujevici.

'Dosta dinamična utakmica, borbena. Mogu samo čestitati protivniku na prolasku u polufinale, a svojim suigračima na jednoj dobroj, borbenoj utakmici, s dosta toga lijepoga. Nažalost, na kraju su nas neke sitne greške, a poslije je ispalo velike, koštale i izgubili smo', rekao je Melnjak za HDTV, te nastavio.

Pitao ga je novinar kakav mu je bio osjećaj opet startati, te biti kapetan.

'Sve do te 118. minute bio je lijep osjećaj. Zapravo je dobro imati svih 90 minuta u nogama, ali ako ne pobijediš, ne znači ti ništa'.

Nedjeljni derbi?

'Svim snagama, glavom, tijelom, srcem... Dati sve u toj utakmici, i probati pobijediti'.