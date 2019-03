Englezi zabili Crnoj Gori pet komada, ali i tuže domaćina Uefi: To je neprihvatljivo

Engleska nogometna reprezentacija upisala je i drugu uvjerljivu pobjedu u kvalifikacijama za Euro, u Podgorici je razbila Crnu Goru 5:1, ali poslije utakmice se govori o rasizmu

Engleskim medijima to nije prošlo nezamijećeno, oni su posebno osjetljivi na takav način vrijeđanja pa su se raspisali o tome i traže reakciju Uefe.

Ni izbornik Gordog Albiona Gareth Southgate nije izbjegao to pitanje.

'Da, čuo sam uvrede s tribina kada je Rose dobio žuti karton u finišu utakmice. Nema sumnje da se to dogodilo. To je neprihvatljivo. Mi ćemo se pobrinuti da to bude prijavljeno, moramo zaštititi svoje igrače', rekao je engleski izbornik.