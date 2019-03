Englezi protutnjali Podgoricom; nogometna bajka Kosova traje; Srbija priredila iznenađenje

U ponedjeljak je odigrano sedam utakmica kvalifikacija za Euro 2020. Uvjerljivi su bili Francuzi i Englezi, a iznenađenja su priredili Srbija i Kosovo

Kosovo nastavlja sa sjajnim nogometnim rezultatima. Ta reprezentacija je osvojila svoju skupinu Lige nacija te se bez poraza plasirala u viši rang C, zatim je u prijateljskom dvoboju odigrala 2:2 s Danskom, a sada je u svojem prvom susretu u kvalifikacijama za Euro u Prištini zaustavila Bugarsku u skupini A – bilo je 1:1. Impresivan niz bez poraza (8) za tako malu zemlju! Božikov je u 39. pogodio za goste, ali je bod domaćinu donio Zeneli u 61.

U skupini B isto su odigrana dva susreta. Ukrajina se provuka kod Luksemburga. Autsajder je poveo u 34. Preko Turpela, a šest minuta kasnije Cigankov je vratio stvari na početak. U nastavku gosti nisu mogli do drugog gola, ali je zatim Luksemburžanima autogolom u sudačkoj nadoknadi presudio Gerson Rodrigues za 1:2.

Srbija je na Luzu stigla do izjednačenja i boda protiv aktualnog europskog prvaka Portugala. Tadić je doveo 'orlove' do prednosti u 7. minuti iz penala, u 30. se ozlijedio Cristiano Ronaldo, a u 42. Portugal je došao do izjednačenja zahvaljujući Danilu. Drugih 45 minuta donijelo je pritisak domaćina, dosta nervoze i grubih startova, a Portugalci su eksplodirali od bijesa u 72. minuti kada je sudac prvo pokazao na bijelu točku nakon igranja rukom Rukavine u kaznenom prostoru da bi zatim svoju odluku povukao.