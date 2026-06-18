Modrić komentirao penal i ponavljanje penala pa otkrio što je 'ubilo' Hrvatsku protiv Engleske

'Penal je bio, nesmotreno sam ga zahvatio. Jesam, malo sam ga dirao, dovoljno da bude penal, nisam ga vidio. Nažalost. Nesmotreno je bilo. Ali što je, tu je, idemo dalje', rekao je utučeni kapetan Modrić.

Penal je ponovljen...

'Ne znam, kažu da je Livaković malo izašao. Nekad gledaju svaku sitnicu, nekad ne, nažalost, gledali su i vratili da puca opet. Šteta. Ne mogu komentirati kad nisam vidio je li to bilo za vraćanje ili ne', rekao je Modrić pa analizirao susret.

'Prvo poluvrijeme utakmica je bila dosta izjednačena, ali opet smo primili dosta jeftine golove. Međutim, uspjeli smo se dvaput vratiti. Međutim, čim je krenulo drugo poluvrijeme, primili smo i treći gol, to nas je ubilo, nismo imali snage treći put vratiti se u susret. Taj treći gol nas je baš dotukao. Nismo se znali vratiti, oni su potom stvorili dosta šansi...'