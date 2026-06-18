Kakve riječi o Hrvatskoj na RTS-u: 'Nisam vidio takve igrače na ovim prostorima'

RADE BOGDANOVIĆ

Kakve riječi o Hrvatskoj na RTS-u: 'Nisam vidio takve igrače na ovim prostorima'

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 18.06.2026 06:49
  • Objavljeno 18.06.2026 u 06:48
Rade Bogdanović
Rade Bogdanović Izvor: Screenshot / Autor: RTS
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska je Svjetsko prvenstvo otvorila porazom od Engleske 4:2, ali izvedba Vatrenih, unatoč obrambenim problemima, dobila je vrlo zanimljivu pohvalu iz susjedstva.

Posebno se istaknuo analitičar RTS-a Rade Bogdanović, koji je nakon utakmice naglasio tehničku kvalitetu hrvatskih nogometaša i način na koji su se dvaput vraćali u susret.

Vatreni su protiv Engleske pokazali ozbiljne slabosti kod prekida i u obrani od brzih protunapada, što je na kraju presudilo. No Bogdanović je u analizi istaknuo da je Hrvatska, bez obzira na konačan rezultat, pokazala vrlo visoku razinu nogometne pismenosti.

Bogdanović je posebno pohvalio hrvatsku igru s loptom, kombinatoriku i način na koji su Vatreni dolazili do pogodaka.

'Danas smo vidjeli da snaga klade valja, a um caruje. Ovih 11 hrvatskih nogometaša, nisam vidio tehnički pismenije igrače na našim prostorima. Nesebična igra, povratna lopta, udarac, ovaj drugi gol je čisto savršenstvo. Hrvati su podbacili u nekim situacijama, ovaj jedanaesterac Luke Modrića, to se događa, ali morali su bolje i kod kornera. Kad ostavite Kanea samog, uz njegovu klasu i nogometno znanje... Hrvati igraju nogomet, to je jednostavna igra. Kolektiv je jako važan, imaju kemiju', rekao je Bogdanović.

Bogdanović je u nastavku analize govorio i o detaljima koji su ga posebno impresionirali. Izdvojio je mirnoću hrvatskih igrača pod pritiskom i hrabrost u iznošenju lopte.

'Taj Sučićev dribling kod prvog gola i onda povratna lopta. To je jako inteligentna ekipa. Gvardiol s takvom mirnoćom prima loptu, drugi središnji bek je toliko drzak da je uzeo loptu na 30 metara na visoki presing Engleza i još počeo driblati', dodao je.

Poraz od Engleske bolan je za Hrvatsku jer je stigao na startu turnira, ali reakcije nakon utakmice pokazuju da Vatreni nisu ostavili dojam momčadi bez ideje. Problem je bio u detaljima koji se na ovakvoj razini skupo plaćaju - prekidima, izgubljenim duelima i prostoru koji je Engleska znala kazniti.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Ovo što nam je rekao Ivan Rakitić nakon poraza od Engleske odjeknut će u svlačionici Vatrenih
VELIKE RIJEČI

VELIKE RIJEČI

Srpski analitičar najavio kraj hrvatske dominacije: 'Evo zašto će Srbija uskoro biti bolja'
kakva drama

kakva drama

Evo što luda pobjeda Gane u 95. minuti znači za Hrvatsku

najpopularnije

Još vijesti