Kakve riječi o Hrvatskoj na RTS-u: 'Nisam vidio takve igrače na ovim prostorima'

Posebno se istaknuo analitičar RTS-a Rade Bogdanović, koji je nakon utakmice naglasio tehničku kvalitetu hrvatskih nogometaša i način na koji su se dvaput vraćali u susret.

Vatreni su protiv Engleske pokazali ozbiljne slabosti kod prekida i u obrani od brzih protunapada, što je na kraju presudilo. No Bogdanović je u analizi istaknuo da je Hrvatska, bez obzira na konačan rezultat, pokazala vrlo visoku razinu nogometne pismenosti.

Bogdanović je posebno pohvalio hrvatsku igru s loptom, kombinatoriku i način na koji su Vatreni dolazili do pogodaka.

'Danas smo vidjeli da snaga klade valja, a um caruje. Ovih 11 hrvatskih nogometaša, nisam vidio tehnički pismenije igrače na našim prostorima. Nesebična igra, povratna lopta, udarac, ovaj drugi gol je čisto savršenstvo. Hrvati su podbacili u nekim situacijama, ovaj jedanaesterac Luke Modrića, to se događa, ali morali su bolje i kod kornera. Kad ostavite Kanea samog, uz njegovu klasu i nogometno znanje... Hrvati igraju nogomet, to je jednostavna igra. Kolektiv je jako važan, imaju kemiju', rekao je Bogdanović.

Bogdanović je u nastavku analize govorio i o detaljima koji su ga posebno impresionirali. Izdvojio je mirnoću hrvatskih igrača pod pritiskom i hrabrost u iznošenju lopte.

'Taj Sučićev dribling kod prvog gola i onda povratna lopta. To je jako inteligentna ekipa. Gvardiol s takvom mirnoćom prima loptu, drugi središnji bek je toliko drzak da je uzeo loptu na 30 metara na visoki presing Engleza i još počeo driblati', dodao je.

Poraz od Engleske bolan je za Hrvatsku jer je stigao na startu turnira, ali reakcije nakon utakmice pokazuju da Vatreni nisu ostavili dojam momčadi bez ideje. Problem je bio u detaljima koji se na ovakvoj razini skupo plaćaju - prekidima, izgubljenim duelima i prostoru koji je Engleska znala kazniti.