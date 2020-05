Phil Jackson je zadnju akciju u petoj utakmici namijenio Toniju Kukoču, ali ipak pucao je Michael Jordan zbog važne promjene na terenu

'Peta utakmica u Chicagu je bila naša zadnja utakmica u United Centeru. Tko je mogao znati gdje ćemo se raštrkati nakon finala? Ulaznice su koštale čak 6000 dolara po komadu. Slavne osobe bile su posvuda, ali svi mi koji smo vozili na utakmicu zaglavili smo u prometu. Bio je to najgori promet koji sam ikad vidio i tu smo utakmicu izgubili, a Michael je promašio taj zadnji šut', prisjetio se trofejni trener Bullsa Phil Jackson .

Ostatak svijeta moći će ove epizode pogledati u ponedjeljak ujutro na Netflixu, a ESPN javlja kako će u njima biti kulminacija svega. Zadnje dvije epizode prate upravo osvajanje tog šestog, posljednjeg prstena, a ESPN je iznio neke detalje koji do sada i nisu bili poznati.

U SAD-u će u nedjelju navečer biti premijerno prikazane posljednje dvije epizode svjetski poznatog i izuzetno popularnog dokumentarca The Last Dance koji prati zadnju pobjedničku sezonu Chicago Bullsa i veliku karijeru Michaela Jordana. Naravno, uključeni su i ostali akteri koji su Bullse vodili do šest naslova prvaka NBA lige, a među njima je i naš Toni Kukoč .

the last dance

The Last Dance

Jackson je otkrio i kako je taj odlučujući šut za šestu titulu u petoj utakmici finala protiv Utah Jazza trebao pucati Toni Kukoč, a ne Jordan. Chicago je vodio 3:1 u seriji i mao priliku sve završiti u petoj utakmici na domaćem terenu. Bullsi su gubili 83:81 i imali zadnji napad, a Kukoč je tada već zabio 30 koševa i bio prvi strijelac ekipe sa samo dva promašaja iz igre. Jordan je bio na 28 koševa.



'Posljednju akciju sam zapravo nacrtao za Tonija Kukoča koji je te večeri šutirao 11/13 iz igre. Koliko god sam htio da Jordanu pripadne taj krunidbeni trenutak slave, shvatio sam da je to idealna prilika da ga iskoristimo za mamac da odvuče ostale. Michaelu to nije smetalo, ali tada sam shvatio da je Jazz postavio centra Grega Ostertaga ispred Rona Harpera koji je loptu izvodio iz auta', rekao je Jackson pa nastavio:



'Harp nije dobro vidio. Mogao sam za to iskoristiti Pippena koji je viši, ali on je već ispao zbog šest prekršaja, a nisam imao nikog višeg tko je to naviknuo raditi. Tako je Harper dao loptu Michaelu koji je šutnuo tricu izvan ravnoteže za pobjedu. Nije bio sjajan šut, ali bio je šut.'



Uoči utakmice broj šest, Jordan je bio tih i ozbiljan.



'Razgovarao sam s Michaelom uoči šeste utakmice u Salt Lake Cityju. Scottie je ležao na stolu pokraj njega i dobivao led i električnu stimulaciju za leđa. Pitao sam Jordana može li ići na 48, a odgovorio mi je da može ako mora. Završio je igrajući 44 minute i stvarno se umorio na kraju. Nakon nekoliko minuta igre sam pozvao time out i Michael mi je rekao da ćemo pobijediti, a ja sam odgovorio da znam. Kad Michael to kaže, to je uvijek dobar znak', prenosi ESPN.