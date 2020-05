U petoj epizodi serije The Last Dance (Posljednji ples) autori su se pozabavili i nastupom Dream Teama na olimpijskim igrama u Barceloni. Između ostalog dotaknuli su dvije teme o kojima se već ranije govorilo, nepozivanja Isiaha Thomasa i tretmana koji je na Olimpijskim igrama Toni Kukoč dobio od svojih budućih suigrača. Prenosimo detalje iz epizode u kojoj se Kukoč po prvi put pojavljuje kao sugovornik.

Krajem osamdesetih američke košarkaške reprezentacije sastavljene od sveučilišnih igrača nisu se više mogle nositi s Jugoslavijom i SSSR-om. Nakon osvojenih trećih mjesta na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. (zlato je osvojio SSSR) i na Svjetskom prvenstvu u Argentini 1990. godine (prvak je bila Jugoslavija), Amerikanci su na Olimpijske igre u Barceloni odlučili poslati momčad sastavljenu od NBA igrača.

Oko izbora igrača ostala je jedna kontroverza, Isiah Thomas nije bio u sastavu. O razlozima se od tada spekulira, najčešće se pretpostavljalo da je Jordan uvjetovao svoj nastup njegovim izostavljanjem, pogotovo jer je uoči Olimpijskih igara odbio odgovarati na pitanja o Isiahu Thomasu i njegovom neuvrštavanju u momčad. Konačan odgovor nismo saznali ni danas.

'Prije Olimpijskih igrara nazvao me Rod Thorn (predsjednik odbora koji je birao igrače za Dream Team) i rekao 'Željeli bismo te vidjeti u Dream Teamu'. Ja sam pitao: 'tko je sve u momčadi?'. 'Što točno misliš?', pitao me opet. 'Pa, tko je sve u momčadi...'. Odgovorio mi je: 'Onaj na koga misliš, on neće igrati', rekao je za autore serije Jordan.

'Poštujem Isiaha Thomasa, njegov talent. Po meni je najbolja jedinica svih vremena Magic Johnson, a Isiah Thomas je odmah do njega. Koliko god da ga mrzim, poštujem njegovu kvalitetu. Mnogi su insinuirali da sam se raspitivao o njemu (hoće li biti u momčadi), ali nikad ga u tim razgovorima nisam poimence spomenuo. Svi u momčadi smo sjajno međusobno 'kliknuli', bila je dobra atmosfera. Bi li s Thomasom to bilo drukčije? Bi', nastavio je Jordan.

'Ne znam po kojim su kriterijima birali igrače. Sigurno sam po svim objektivnom kriterijima mogao biti izabran u momčad. Ali nisam', komentirao je Thomas.

Novinar ESPN-a Michael Wilbon istaknuo je da je, osim s Jordanom, Isiah Thomas bio u vrlo zategnutim odnosima s Pippenom, Birdom i Magicom.

'Gotovo pola izabranih igrača nije ga željelo vidjeti u momčadi. Svi smo govorili samo o odnosu s Jordanom, jer je njihova netrpeljivost bila jasno vidljiva. Ali daleko od toga da je on bio jedini razlog. Ako želite to (Thomasovo neuvrštavanje u momčad) pripisati meni, slobodno. Ali nisam ja za to bio odgovoran', zatvorio je temu Jordan.

Autori serije u nastavku epizode pozabavili su se odnosom Pippena i Jordana prema Toniju Kukoču i njegovoj reakciji na dvije utakmice koje je Hrvatska na Olimpijskim igrama u Barceloni odigrala s Dream Teamom.

Poznavatelji tadašnje košarke nisu čuli nešto novo, no taj dio epizode bit će zanimljiv hrvatskoj publici je jer se Kukoč po prvi put u seriji javlja kao sugovornik.

'Ne znam puno o njemu, ali Michael i Scottie znaju. Izgleda da postoji puno nezadovoljstva oko njegovog mogućeg dolaska u Chichago', odgovorio je Karl Malone na pitanje novinara uoči prve utakmice SAD-a i Hrvatske.

Kukoč je već tada bio zanimljiva tema američkim novinarima. 1990. godine Chichago Bullsi su ga izabrali u drugom krugu drafta, a Jerry Krause najavljivao ga je kao veliki košarkaški talent. U jednom trenutku obustavio je pregovore o ugovoru sa Scottiejem Pippenom kako bi otišao u Europu pregovarati s Kukočem. Mnogi igrači Chichago Bullsa nisu to dobro primili.

'Nakon što su me Bullsi draftirali odlučio sam ostati još neko vrijeme u Europi kako bih bio bliže kući. Situacija nije bila dobra, bio je rat, i želio sam ostati u blizini. Uz to, u Europi sam zarađivao daleko više nego što bih zarađivao u svojim prvim godinama u NBA-ju. Ne govorimo o sitnom novcu, govorimo o nekoliko milijuna', otvorio je Kukoč.

'Krause je preferirao nekog ispred svoje 'djece', koja su mu dala sve što su mogla', komentirao je situaciju Jordan. '

'Kasnije je postao sjajnim suigračem. Volim ga zbog onog što je. No nisam cijenio način na koji su ga meni i Scottieju predstavili. To me je isprovociralo'.

'Nisam imao pojma što se u Bullsima odvija. Nisam znao za sukobe koje su Michael i Scottie imali sa Jerryjem. Kad sam se spremao za olimpijske igre, mislio sam da je sve u redu', istaknuo je Kukoč.

Uoči prve utakmice Jordan je u svačionici inzistirao da on i Pippen čuvaju Kukoča.

'Nisam dobro igrao. Iznenadili su me striktnim pokrivanjem. Nisam očekivao da će me netko pratiti doslovno cijelu utakmicu', rekao je Kukoč.

'Jerry je odgovoran za to što smo ga vrlo tvrdo dočekali na terenu. Ne samo ja i Michael. Svi članovi momčadi gledali su tog momka i mislili 'kad završimo s njime mogao bi više ni ne razmišljati o dolasku u NBA', rekao je Pippen.

'Nije bilo ništa osobno. Napravili smo sve što smo mogli da ocrnimo Jerryja'.

Nakon utakmice u kojoj je Kukoč zabio samo četiri koša, Charles Barkley je izjavio:

'Znam da je Pippena živcirala pažnja koju je dobivao Kukoč. Mislim da je danas dokazao da, ako nekome u Chichagu treba dati više novca, to je on'.

Pippen se nadovezao:

'Čujem da je je imao loš dan, da je bio nervozan. Ako je tako nervozan ne bi izdržao dvije utakmice u NBA-ju'.

Jordan se tada kao komentar na te riječi nasmijao: 'Mislim da je to malo nepoštena ocjena. Mora vam biti jasno da je igrao protiv jedanaest najboljih igrača NBA lige'.

'Nisu me poznavali. Ne vidim razlog zašto su se željeli istresti na meni. Nikad se nismo upoznali, to je bio naš prvi susret', istaknuo je Kukoč i rekao o čemu je tada razmišljao.

'Igrat ćemo još u finalu'.

Kukoč je u finalu zabio 16 koševa i imao devet asistencija. Situaciju je komentirao biviši istakmuti PR-ovac NBA lige Brian McIntyre:

'U drugoj utakmicu u kojoj smo s njima igrali Kukoč je uzvratio. Moram mu odati zbog toga priznanje, odigrao je daleko bolje nego u prvoj utakmici. Takav povratak nakon onoga što je doživio u prvoj utakmici rekao mi je puno o njemu. Sjećam se da je Michael po povratku u svlačionicu rekao: 'Dobro je odigrao. Jači je nego što smo mislili'.

'Morao se boriti za njihov respekt. I zaradio ga je' poentirao je Michael Wilbon.

Do sada se puno pisalo o Kukočevom izostanku kao sugovornika u seriji, pogotovo u prve dvije epizode kada nitko nije branio odluke Jerryja Krausea.

Sada se prvi put pojavio kao sugovornik u seriji. Za očekivati je da ćemo ga, kako se serija bude bavila sezonama u kojima je nastupao za Bullse, još vidjeti.