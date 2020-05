U sedmoj epizodi serije The Last Dance autori su se prisjetili prve sezone koju su Bullsi igrali bez Jordana i incidenta u doigravanju kada je Pippen odbio ući u igru nakon što je Kukoč dobio zadnji šut u trećoj utakmici serije protiv Knicksa.

U prvoj sezoni bez Jordana Bullsi su se naglo morali prilagoditi novim okolnostima. Na iznenađenje mnogih, napravili su to jako dobro. Ulogu vođe momčadi preuzeo je Scottie Pippen. No radio je to znatno drukčije od Jordanovog hiperkompetitivnog pristupa.

'(Momčad se izostanku Jordana u prvoj sezoni prilagodila) sjajno. Nitko nije više vikao na njih i svi su imali puno prilika za šuteve', kroz smijeh je komentirao Pippen za autore serije.

'Svi su očekivali da ću preuzeti ulogu velikog vođe, ali pobjeđivali smo momčadski. Naučili smo dijeliti loptu i zajednički pobjeđivati'.

'Scottie je imao znatno suptilniji pristup od Michaela. Bio je tip osobe koja bi te, kad ti nije išlo dobro, zagrlila i rekla 'samo se drži, sve će biti u redu', rekao je Steve Kerr.

Autor biografije o Philu Jacksonu, Charley Rosen, istaknuo je tu sezonu kao onu u kojoj su Jacksonove trenerske ideje najviše došle do izražaja.

'Te je godine kao glavnog igrača momčadi, Pippena, imao nekog tko primarno nije bio strijelac, već razigravač. Ta je momčad savršeno igrla triangularni napad'.

Momčadi se te sezone, nakon dugog Krauseovog nagovaranja, pridružio Toni Kukoč.

'Bilo mi je jasno da ništa neću dobiti samo zato što sam bio dobar u Europi. Morate se opet dokazivati. Te smo sezone puno pobjeđivali i mislio sam da imamo šanse doći do finala bez Michaela', komentirao je svoju prvu sezonu u NBA-ju Kukoč.

Premda je Pippen bio drukčiji tip vođe od Jordana i premda suigrači ističu da je bio spreman podrediti se zahtjevima momčadske igre, u trećoj utakmici polufinala Istočne konferencije protiv New York Knicksa dogodio se (ne)slavni incident pred zadnju akciju na utakmici. Chichago je gubio 2-0 u seriji, a Ewing je 1.8 sekundi prije kraja izjednačio rezultat u trećoj utakmici. Jackson je pozvao time-out.

Kukoč je te sezone nekoliko puta zabijao sa sirenom.

'Na klupi sam i imam situaciju u kojoj je Toni ranije već igrao i zabijao. Znam da to može napraviti. Pripremio sam akciju, no onda se Scottie naljutio', rekao je Jackson.

'Doživio sam to kao uvredu. Bio sam najopasniji igrač u momčadi. Pa zašto onda od mene traže da izvedem loptu', prisjetio se Pippen.

Te je sezone preuzeo ulogu Michaela. Igrao je na razini MVP-a i smatrao je da je on trebao dobiti priliku za zadnji šut. No nije želio ući u igru. Sjećam se da je Phil samo komentirao, 'je*eš njega, Myersu, idi u igru', rekao je Kerr.

'Kad je Pippen odbio ući u igru osjećao sam se kao u Zoni sumraka, što se to događa', dodao je Horace Grant.

Kukoč je zabio i osigurao prvu pobjedu Bullsa u seriji.

'Bio sam sretan zbog koša, ali ozračje nije bilo dobro. Već na putu u svlačionicu vidio sam da su svi ljuti i da stvari nisu dobre', prisjetio se Kukoč.

'Nismo znali kako reagirati. Scottie je jedan od omiljenih suigrača, a ostavio nas je na cjedilu. Nismo mogli vjerovati da je to napravio', rekao je Kerr.

John Paxson i Horace Grant istaknuli su reakciju Billa Cartwrighta nakon utakmice. Plačući je u svlačionici rekao:

'Pippen nas je ostavio na cjedilu. Ne mogu vjerovati. Scottie, ne mogu vjerovati da si nam to napravio'.

Pippen je znao da je pogriješio i ispričao se suigračima.

'Želio bih da se to nije dogodilo. Kad bih imao priliku opet proći kroz tu situaciju vjerojatno bih se ponio na drukčiji način', rekao je autorima serije Pippen.

Dosta igrača Bullsa istaknulo je da su znali da će fama o tom incidentu pratiti Pippena do kraja karijere, premda se radilo o postupku koji je za njega bio vrlo netipičan. Upravo jer se inače ponašao drukčije bili su mu i spremni oprostiti. No mrlja je ostala.

'Pippen je trebao znati bolje', rekao je Jordan, koji je dan nakon utakmice telefonski razgovarao s Philom Jacksonom.

U to doba mnogi su Pippenovo ponašanje dovodili u vezu s njegovim ugovorom. 1991. godine potpisao je novi ugovor s Bullsima. Ukupno je trebao za pet godina dobiti 18 milijuna dolara. No, ugovor je potpisao dok je sezona još trajala, a ispred sebe je tada imao još dvije godine svog rookie ugovora. To ga je obvazalo na sljedećih sedam sezona, a Bullsi su iskoristili mogućnosti koje su im pravila tada nudila i rastegnuli tih 18 milijuna na ukupno osam godina tako da su mu dio isplatili još dok je bio na prvom ugovoru.

U sljedećim godinama salary cap je rastao, a Pippen je na kraju bio tek šesti igrač Bullsa po plaći i niti u prvih sto u ligi, a takav rasplet već je u bio izvjestan u doba kada je Pippen postao vođa momčadi. Za usporedbu. Kukoč je 1993. godine potpisao ugovor od 18 milijuna dolara na osam godina, no uz opciju raskida nakon godine dana. Tu je opciju, koju je NBA liga nakon toga ubrzo ukinula, iskoristio i odmah potpisao novi ugovor, koji mu je osigurao 24.4 milijuna dolara za šest godina.

Već u prvoj sezoni bio je na ugovoru koji je financijsku bio usporediv s Pippenovim, sezonu kasnije i na boljem. Pippen je u tom trenutku bio vođa momčadi i imao je razloga smatrati se potplaćenim i nezadovoljnim zbog statusa. Van terena, a sada i na terenu, gdje nije dobio priliku završiti ključnu akciju. No nitko od uključenih u dokumentarac nije to spomenuo kad se prisjećao epizode iz utakmice s Knicksima. Štoviše, svi su isticali njegovu iznimno pozitivnu ulogu u toj sezoni. U sljedećim danima situacija se izgladila. '

Svi smo prihvatili njegovu ispriku i ostavili to iza sebe. Scottie je u nastavku serije igrao sjajno. Bili smo blizu, no u sedmoj utakmici smo izgubili u Gardenu od Knicksa', zaključio je Kerr.

Sezona za Chichago Bullse završila je u polufinalu Istočne konferencije porazom od kasnijih finalista. Objektivno, radilo se o velikom uspjehu jer uoči sezone mnogi nisu vjerovali da će se uspjeti plasirati u doigravanje. No Pippenovo odbijanje ulaska u igru i Kukočev koš za pobjedu u toj utakmici ostali su vjerojatno najpoznatiji događaji iz te sezone.