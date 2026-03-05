Dino Prizmić u drugom kolu, Marin Čilić zapeo na prvoj prepreci

Prižmić je sa 7:6 (5), 3:6, 7:5 svladao Australca Tristana Scholkatea, dok je od Čilića sa 7:6 (5), 6:4 bolji bio američki tenisač Zachary Svajda.

Nakon dva i pol sata igre Prižmić je svladao Schoolkatea, igrača koji je jednu poziciju bolje plasiran na ATP ljestvici. Prižmić je 119. na svijetu, a Australac 118., s tim da su u Indian Wellsu obojica s uspjehom prvo obavili kvalifikacije.

U prvom setu njihovog meča nije bilo niti jedne break lopte u prvom setu pa je odluka pala u tie-breaku gdje je Prižmić od starta bio u prednosti. Odmah na startu drugog seta Prižmić je propustio čak četiri break šanse. Schoolkate je iskoristio prvu takvu šansu, poveo 3:0 i potom izjednačio na 1:1 u setovima.

Meč je time otišao u neizvjesnost trećeg seta gdje breaka nije bilo sve do samog kraja. Kod vodstva 6:5 Prižmić je napokon slomio 25-godišnjeg Australca i izborio meč drugog kola gdje će igrati protiv 30. nositelja Francuza Arthura Filsa. Prižmić je time došao do premijerne pobjede u karijeri na nekom od Masters 1000 turnira.

U drugom kolu ovogodišnjeg Indian Wellsa neće igrati 37-godišnji Čilić kojeg je sa 7:6 (5), 6:4 pobijedio Amerikanac Svajda, tenisač s pozivnicom i 99. igrač s ATP ljestvice.

U prvom setu nije bilo break gemova, s tim da je Čilić odmah u prvom gemu meča propustio tri break prilike. U tie-breaku je 23-godišnji Amerikanac bio za nijansu bolji te je došao do prednosti u setovima.

Izgubljena prva dionica vidno je utjecala na Čilića te je Svajda u drugom setu poveo 5-2, s dva breaka prednosti. Do kraja meča hrvatski tenisač je vratio jedan break, ali ne i oba, čime je morao potpisati poraz na samom startu jakog turnira.

