Dinamovi juniori idu k dvostrukom prvaku Europe: Smjestili su nas u kontejner bez tuševa

Dinamova juniorska momčad u ponedjeljak je otputovala u London na četvrtfinalnu utakmicu juniorske Lige prvaka, protiv Chelseaja, a koja se igra u srijedu u 16 sati po srednjeeurpskom vremenu

Nakon senzacionalnog izbacivanja Liverpoola u osmini finala juniroske Lige prvaka, pred Dinamovim 'klincima' novi je veliki ispit. A to je Chelsea, kojeg, ako izbace, odlaze na završni turnir najbolje četiri mlade momčadi Europe u Nyon.

'Najzahtjevnija je, jer je sljedeća na redu. Dolazi nam nezgodansuparnik, ali možda u najbolje vrijeme. Uspješno smo počeli sezonu, puni smo samopuzdanja, ali naravno sve u okvirima skromnosti. Znamo protiv koga igramo, oni su dvostruki osvajači Lige prvaka u ovoj konkurenciji, a još su jednom bili u finalu, gdje su izgubili od Barcelone', rekao je trener Igor Jovičević te nastavio.

'Sve je to veliko iskustvo, koje Chelseaju puno znači, a mi moramo to nadomjestiti s našim voljnim momentom i karakterom koji nas je i doveo do ove utakmice'.