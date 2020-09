Dinamo potvrdio da su prodali tinejdžera Gvardiola u RB Leipzig; mladi Španjolac Dani Olmo odigrao ključnu ulogu u milijunskom transferu

Mladi nogometaš zagrebačkog Dinama Joško Gvardiol novi je igrač njemačkog RB Leipziga

Doznaje se kako se 18-godišnji Gvardiol, nakon što je prošao liječnički pregled i potpisao ugovor, odmah zaputio u Zagreb gdje će, sukladno sporazumu dva kluba, ostati na posudbi još neko vrijeme. Do kada će točno još igrati za Dinamo nije poznato, ali pretpostavlja se da će se u Njemačku preseliti u zimskom prijelaznom roku.

Od prije je također poznato kako je transfer vrijedan s dodacima ukupno oko 25 milijuna eura. Naime, kako smo prije pisali hrvatski prvak će na ime odštete dobiti 19 milijuna eura, ali bi se to uz razne bonuse moglo popeti do 25 milijuna eura. Spomenimo da je najskuplji transfer hrvatskog nogometaša bio onaj Marka Pjace iz Dinama u Juventus za 23 milijuna eura. No to nije sve, 'modri' imaju pravo i na 10 posto od sljedećeg transfera Gvardiola ako će iz Leipziga odlaziti u neki drugi klub (računa se razlika od plaćene odštete do novog transfera, op.a.).

Jošku je na transferu čestitao sportski direktor RB Leipziga Markus Krösche.

'Sretan sam što sam postao dio RB Leipziga. Riječ je o jednom od najboljih klubova Bundeslige koji ima jasnu viziju igre i ideje. Kao mladom igraču posebno mi je bilo važno izabrati klub u kojem mogu napredovati. Upravo to sam pronašao u RB Leipzigu koji je pokazao da je sjajna sredina za razvijanje i usavršavanje mladih igrača. Veliko hvala mom Dinamu što mi je omogućio ovaj odlazak. Do konačnog preseljenje u Leipzig, činit ću sve od sebe da budem što uspješniji u dresu Dinama', rekao je Joško Gvardiol po potpisu ugovora.