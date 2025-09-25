Osasuna nakon nevjerojatnog kiksa ostala bez pobjede u 92. minuti utakmice

Domaćin je poveo već u 18. minuti preko Victora Munoza i činilo se da će mirno privesti utakmicu kraju.

No, u drugoj minuti sudačke nadoknade Osasunin golman Herrera je loše procijenio jednu loptu, nije je odlučno pokupio, a loše su reagirali i njegovi suigrači iz obrane... Adria Pedrosa spremno je iskoristio taj dar u posljednjim trenucima utakmice i zabio u prazan gol za konačnih 1:1.

>> golove pogledajte OVDJE.

Elche je tako nastavio svoj sjajan niz te je i nakon šest kola ostao neporažen. Uz Barcelonu i Real Madrid, jedini su klub u La Ligi koji još uvijek ne zna za poraz.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir krenuo je od prve minute za Osasunu i na terenu proveo 80 minuta, nakon čega je zamijenjen.