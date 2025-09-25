španjolska liga

Osasuna nakon nevjerojatnog kiksa ostala bez pobjede u 92. minuti utakmice

I.Ž./Hina

25.09.2025 u 22:58

Ante Budimir Osasuna
Ante Budimir Osasuna Izvor: EPA / Autor: SERGIO PEREZ
Nogometaši Osasune propustili su upisati pobjedu u 6. kolu španjolske La Lige. Na svom su terenu ugostili Elche i sve do završnice držali vodstvo, no nevjerojatna pogreška golmana Sergija Herrere koštala ih je tri boda

Domaćin je poveo već u 18. minuti preko Victora Munoza i činilo se da će mirno privesti utakmicu kraju.

No, u drugoj minuti sudačke nadoknade Osasunin golman Herrera je loše procijenio jednu loptu, nije je odlučno pokupio, a loše su reagirali i njegovi suigrači iz obrane... Adria Pedrosa spremno je iskoristio taj dar u posljednjim trenucima utakmice i zabio u prazan gol za konačnih 1:1.

Elche je tako nastavio svoj sjajan niz te je i nakon šest kola ostao neporažen. Uz Barcelonu i Real Madrid, jedini su klub u La Ligi koji još uvijek ne zna za poraz.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir krenuo je od prve minute za Osasunu i na terenu proveo 80 minuta, nakon čega je zamijenjen.

