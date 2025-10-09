Dejan Anđus izvrijeđao potpredsjednicu Partizana: Klub odlučio prekinuti odnose s Arenom Sport

‘Žao mi je što delegacija Crvene zvezde nije Partizanu za proslavu uručila kitu cvijeća potpredsjednici Milki Forcan, koja je rekla da će Partizan biti prvak 2026. godine‘, rekao je Anđus, dodavši kako ‘nije u redu da joj nisu donijeli cvijeće za nešto što se neće ostvariti jer Partizan neće biti prvak u sljedećih pet godina‘.

Partizan je odmah reagirao službenim priopćenjem:



‘Nogometni klub Partizan obavještava javnost da je zbog sramotnih i mizoginih izjava emitiranih u programu Arene Sport odlučio prekinuti suradnju s tom televizijom. Odluka stupa na snagu odmah! Partizan nedvosmisleno osuđuje svaki govor mržnje i netolerancije. Naš klub je trajno posvećen vrijednostima fer-pleja i transparentnosti, no ovdje se radi o klasičnoj zloupotrebi javnog prostora od strane jedne televizijske kuće. Javnost će biti obaviještena o daljnjim koracima‘, naveli su iz kluba.

Prema informacijama koje prenosi srpski Sportklub, Partizan je odlučio da nijedan član kluba – uključujući trenere, igrače i čelnike – ubuduće neće davati izjave za Arena Sport.