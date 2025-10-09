Hrvatska danas mora pobijediti Češku: Razlog nije samo plasman na Svjetsko prvenstvo

Nakon uvjerljive pobjede protiv Crne Gore 4:0 na Maksimiru, momčad Zlatka Dalića zadržala je savršen učinak i izbila na vrh skupine, čime je dodatno učvrstila svoje izglede ne samo za izravan plasman na prvenstvo nego i za status nositelja u ždrijebu.

Najnoviji poredak FIFA-e donio je Hrvatskoj veliko priznanje – zahvaljujući padu Njemačke nakon poraza od Slovačke, Hrvatska je skočila na deveto mjesto. Upravo ta pozicija ključna je jer prvih devet reprezentacija na svijetu, uz tri domaćina (SAD, Meksiko i Kanada), čini skupinu nositelja na Svjetskom prvenstvu.

To znači da bi Hrvatska, ukoliko zadrži sadašnji plasman, izbjegla najjače reprezentacije svijeta – Argentinu, Španjolsku, Francusku, Englesku, Brazil, Portugal, Nizozemsku i Belgiju – kao i tri reprezentacije domaćina.

Hrvatska trenutačno ima 1714 bodova, ali joj je Italija vrlo blizu sa 1710. Momčad Gennara Gattusa u posljednjim je utakmicama ostvarila pobjede protiv Estonije (5:0) i Izraela (5:4), čime je zadržala korak s Vatrenima. Međutim, Hrvatska ima prednost jer do kraja kvalifikacija igra još četiri utakmice, dok su Talijani već pri kraju ciklusa.

Najbliži pratitelj izvan Europe je Maroko s 1706 bodova, ali s obzirom na to da afrička reprezentacija do kraja ima samo jednu službenu utakmicu, Hrvatska ima bolju priliku da poveća prednost jer prijateljske utakmice donose znatno manje bodova.

Hrvatska je kvalifikacije otvorila na impresivan način – uvjerljivim pobjedama protiv Gibraltara (7:0) i Češke (5:1), zatim minimalnim trijumfom kod Farskih Otoka (1:0), a zatim i razornim izdanjem protiv Crne Gore (4:0). S takvim učinkom, Vatreni su opravdali ulogu favorita i pokazali da su daleko ispred konkurencije u skupini.

Ključna utakmica u Pragu

Uoči današnjeg ogleda s Češkom u Pragu, Hrvatska i dalje ima sve u svojim rukama. Ima isti broj bodova kao i drugi Česi, ali i utakmicu manje, te daleko bolju gol-razliku i međusobni omjer. Čak i u slučaju poraza, Dalićeva momčad zadržala bi izglede za prvo mjesto jer je čeka povoljan raspored – dvoboji protiv Gibraltara, Farskih Otoka i Crne Gore, momčadi koje ne bi smjele predstavljati ozbiljnu prijetnju.

Ipak, prema analizi platforme Football Meets Data, poraz u Pragu mogao bi imati ozbiljne posljedice. Hrvatska bi izgubila 17.4 boda na FIFA-inoj ljestvici, što bi značilo i vjerojatno ispadanje iz svjetskog Topa 9, a time i gubitak statusa nositelja na Svjetskom prvenstvu.

Kako bi zadržala poziciju među devet najboljih, Hrvatskoj trebaju pobjede do kraja kvalifikacija. Sustav bodovanja FIFA-e uzima u obzir i težinu protivnika, pa svaka nova pobjeda donosi dodatne bodove i povećava izglede da Vatreni u prosincu 2026. dočekaju ždrijeb Svjetskog prvenstva kao nositelji – rame uz rame s najvećim nogometnim silama svijeta.