Hrvatska bi mogla dobiti jako tešku skupinu na SP-u; evo tko joj sve prijeti

Bit će to prvo Svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija, a Hrvatska će biti u drugoj jakosnoj skupini na ždrijebu. Imat ćemo 12 skupina iz kojih će dalje proći po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine uz osam najboljih trećeplasiranih.

Odlučeno je da u skupinama ne može biti više od dvije europske reprezentacije, ali to ne znači da Hrvatska ne može dobiti jako tešku skupinu kao naprimjer: Španjolska, HRVATSKA, Paragvaj i Gana ili Argentina, HRVATSKA, Turska, Tunis...

Iz prve jakosne skupine Hrvatskoj prijete domaćini natjecanja te Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Nizozemska, Brazil, Portugal, Belgija i reprezentacija koja osvojila dokvalifikacije u kojima bude igrala Italija.

Hrvatska neće moći igrati protiv Njemačke, Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Švicarske, Senegala, Japana, Danske, Irana, Koreje i Ekvadora.