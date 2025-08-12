'Da prodamo odluku, pokušaj malo ovaj udarac sad koljenom u glavu naglasiti'

Priopćenje NK Varaždina prenosimo u cijelosti.

Nakon što je Komisija nogometnih sudaca Hrvatskog nogometnog saveza službeno objavila sudačku analizu 2. kola SuperSport HNL-a, NK Varaždin ovim putem javno reagira na navedeni tekst i obrazloženje, kao i na činjenicu da prvi, ujedno i izjednačujući pogodak domaće momčadi, iako postignut iz nedopuštene situacije, uopće nije obrađen.

NK Varaždin je dosad sve svoje upite i zahtjeve komunicirao isključivo službenim kanalima, smatrajući to jedinim ispravnim i profesionalnim putem. No, valja naglasiti da na upit poslan 20. travnja 2025. u 13:39, koji se odnosio na događaje tijekom utakmice 30. kola SuperSport HNL-a 2024/25 između Varaždina i Hajduka, do današnjeg dana nismo zaprimili odgovor. Stoga smo, s ciljem spječavanja širenja netočnih informacija, odlučili ovo očitovanje objaviti javno.

U upitu od 20. travnja klub je izričito tražio obrazloženje zašto, iako tehnički dostupna, na OFR-u nije prikazana snimka koja jasno i nedvojbeno pokazuje da kaznenog udarca za gostujuću momčad nije bilo. Također, zatražena je i odgovornost osobe koja ključni kut – dostupan već nekoliko minuta nakon završetka utakmice u službenim sažecima – nije prikazala glavnom sucu.

Nekoliko dana kasnije u medijima se pojavila informacija da je NK Varaždin zatražio VAR komunikaciju s te utakmice, što nije istina i što je klub javno demantirao. Budući da odgovor na naš upit nismo dobili u razumnom roku, ponovljeni zahtjev za očitovanjem poslali smo 28. travnja 2025. u 16:33. Dan kasnije, 29. travnja 2025. u 07:57, voditelj Odjela sudaca obavijestio je klub da će predsjednik Komisije prisustvovati našoj sljedećoj utakmici i razgovarati o situaciji.

Međutim, predsjednik Komisije i voditelj Odjela sudaca na utakmicu 33. kola između Varaždina i Šibenika stigli su svega dvadesetak minuta prije početka, kako bi u neformalnom razgovoru raspravili predmetni slučaj. Smatramo da takav pristup nije ni profesionalan ni primjeren – službeni upiti i zahtjevi klubova ne smiju biti svedeni na neformalne razgovore neposredno prije početka službenih ligaških susreta, u trenutku kada je fokus svih u klubu isključivo na utakmici. Valja napomenuti i da je utakmica sa Šibenikom bila od iznimne važnosti radi ostvarivanja što boljeg plasmana u prvenstvu.

Kao što je istaknuto u uvodu, današnje očitovanje odnosi se na utakmicu 2. kola SuperSport HNL-a u sezoni 2025/26, i to zbog dviju situacija koje su, prema mišljenju kluba, izravno utjecale na ishod susreta.

Isključenje igrača Varaždina s brojem 25 i usporenu snimku pogledajte OVDJE.

Isključenje igrača Varaždina s brojem 25, nakon starta na loptu, očito je i nedvojbeno promijenilo tijek utakmice. Komisija sudaca obrazložila je odluku na sljedeći način:

Dok su dva suparnička igrača bili u borbi za loptu, domaći branič br. 6 je ispravnim klizećim startom odigrao loptu, dok je gostujući igrač br. 25 kod uklizavanja velikom brzinom, zakašnjelim startom, udario braniča s oba koljena u glavu, a pri čemu je vidljiv jasan pokret.

Ovakvo obrazloženje kategorički odbacujemo. Snimka jasno pokazuje da je u klizeći start prvi ušao igrač Varaždina (#25), a tek potom igrač domaće momčadi (#6). Kontakt je uslijedio bez želje i namjere, pri čemu je naš igrač, shvativši da će protivnik prvi stići do lopte, povukao noge prema tijelu kako bi izbjegao ili barem umanjio kontakt. Na snimci nije vidljivo udaranje u glavu, a jedini “jasan pokret” jest povlačenje nogu unatrag. Isto tako, jasno je i očigledno da igrač Varaždina u klizeći start ulazi potkoljenicama a ne otvorenim đonom isključivo kako bi došao do lopte.

Jedino s čime se slažemo iz službenog obrazloženja jest tvrdnja da se sve odvijalo 'velikom brzinom'.

Objavljena VAR komunikacija, koja je u najmanju ruku zabrinjavajuća, kronološki prikazuje sljedeće:

Na vremenskoj oznaci 0:40 analize prikazana je reakcija VAR sudaca na prekršaj koji se na snimci zapravo događa tek nekoliko sekundi kasnije. Ova očita vremenska nesinkronizacija, kao i kasnija slična situacija gdje je ton prekinut unutar iste analize, dovodi u pitanje vjerodostojnost cjelokupne montaže. Iz toga dolazimo do logičkog zaključka da analiza nije prikazana u svom izvornom, integralnom formatu.

Od početka VAR intervencije, VAR suci inzistiraju na tvrdnji da je domaći igrač 'dobio koljenima u glavu'. Glavni sudac s terena dojavio je da se domaći igrač drži za prsa, a na snimci je vidljivo da se drži i za predio međunožja. Pojam 'glava' nije spomenuo nitko osim VAR sudaca. Nakon pregleda, VAR suci mijenjaju opis u 'dobio ga je u prsa', potom dodaju i 'u vilicu', a sve nakon što su bili apsolutno sigurni i komunicirali 'dobio koljenima u glavu'.

Glavni sudac u jednom trenutku izjavljuje: 'Išao je na loptu i okej… neću te nagovarati', na što VAR sudac odgovara: 'Da, tako je'. Postavlja se pitanje – nagovarati na što i koga?

Nakon dodatnih kadrova, VAR suci zaključuju: 'Nema namjere, shvaćam, ali je nekontrolirano potpuno tijelom'. Postavljamo razumno i logičko pitanje: ako se konstatira da nema namjere i riječ je o nekontroliranom padu, zašto se VAR uopće uključio? Pravilo je jasno – VAR reagira samo na očite i jasne pogreške. Smatramo da su te pogreške one koje se uočavaju odmah, a ne nakon dvije do tri minute detaljnog pregledavanja snimki i traženja kuteva.

Nakon dolaska glavnog suca na OFR te pregleda svih dostupnih kadrova, glavni sudac – očito nesiguran u ono što mu se sugerira iz VAR sobe – izjavljuje sljedeće: 'Da prodamo odluku, pokušaj malo ovaj udarac sad koljenom u glavu naglasiti'. Nakon toga slijedi izjava: 'Pa ću mu dati crveni karton jer…' koja biva prekinuta te misao ostaje nedovršena. Smatramo da ovdje nedostaje dio razgovora i ovim putem zahtijevamo integralni tonski zapis.

Nakon svega, glavni sudac i dalje ostaje pri stavu: 'Ovo je bad luck', 'više sam za žuti', 'nije ga direktno povukao', 'povukao je noge natrag'. Međutim i nakon toga VAR sudac suptilno, ali jasno insinuirajući, izjavljuje: 'Tri kamere su ti dovoljne da možeš odlučiti'. Uslijed takve sugestije, glavni sudac – koji je do tog trenutka u više navrata čvrsto stajao iza svoje početne procjene – mijenja svoju odluku i isključuje igrača Varaždina.

Pogodak domaćih za izjednačenje pogledajte OVDJE

Igrač domaće momčadi (#9) primiruje loptu lijevom rukom, stječe nedopuštenu prednost i potom postiže izjednačujući pogodak. Ni VAR soba ni Komisija sudaca nisu procijenili da ova situacija zahtijeva obradu, što smatramo nedosljednim i pogrešnim.

NK Varaždin ne može promijeniti ishod ove utakmice, ali može i hoće štititi svoje interese. Reagirat ćemo na svaku odluku koja nanosi očitu štetu našem klubu, bez obzira na to kada i gdje se ona dogodi. Sve što smo postigli u proteklih nekoliko godina izborili smo isključivo vlastitim radom, zalaganjem i poštenom igrom – i nećemo dopustiti nikome da to pravo osporava ili umanjuje.

'Da prodamo odluku, pokušaj malo ovaj udarac sad koljenom u glavu naglasiti' – riječi su izrečene u komunikaciji službenih osoba koje bi trebale biti jamac poštenja, nepristranosti i integriteta igre. Nogomet i liga koje volimo ne mogu se temeljiti na 'prodajama odluka', već isključivo na jasnim činjenicama, dosljednoj primjeni pravila i pravednom suđenju.