Bivši stoper Bilih poslao poruku treneru Garciji: Stopere Hajduk mora izbacivati...

Hajduk je u subotu uz dosta muke u Vinkovcim pobijedio Vukovar 1991, a jedini gol dijelo je Rokasa Pukštasa
Bila je to utakmica u kojoj je domaćin od 24. minute igrao s desetoricom igrača, zbog isključenja Čaića. No, i s igračim deficitom, Vukovar 1991 stvarao je prilike.
U 48. minuti je opasno zaprijetio Gonzalez, a njegov je udarac blokirao Branimir Mlačić.
'Gonzaleza sam već ishvalio, Mlačić je napravio odličan blok. Logično mi je da se Brane vratio u prvu postavu. Vidjeli smo recenzije nastupa Prpića protiv Crvene zvezde u Europskoj ligi, što znači da ti mladići imaju kvalitet. Ako Prpić može u tri mjeseca od Hajduka zaigrati za Porto, sigurno da treba vjerovati mladim igračima. Stopere Hajduk mora izbacivati kao na traci. Brane je bio stabilan, defenzivno dobar, još jedna utakmica koja je plus za njega i jedno veliko iskustvo. Ovdje je reagirao odlično', rekao je bivši stoper Bilih Luka Vučko u emisiji 'Bijeli studio'.