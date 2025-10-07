BIJELI STUDIO

Bivši stoper Bilih poslao poruku treneru Garciji: Stopere Hajduk mora izbacivati...

S.Š.

07.10.2025 u 09:48

Branimir Mlačić (desno)
Branimir Mlačić (desno) Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Hajduk je u subotu uz dosta muke u Vinkovcim pobijedio Vukovar 1991, a jedini gol dijelo je Rokasa Pukštasa

Bila je to utakmica u kojoj je domaćin od 24. minute igrao s desetoricom igrača, zbog isključenja Čaića. No, i s igračim deficitom, Vukovar 1991 stvarao je prilike.

U 48. minuti je opasno zaprijetio Gonzalez, a njegov je udarac blokirao Branimir Mlačić.

vezane vijesti

'Gonzaleza sam već ishvalio, Mlačić je napravio odličan blok. Logično mi je da se Brane vratio u prvu postavu. Vidjeli smo recenzije nastupa Prpića protiv Crvene zvezde u Europskoj ligi, što znači da ti mladići imaju kvalitet. Ako Prpić može u tri mjeseca od Hajduka zaigrati za Porto, sigurno da treba vjerovati mladim igračima. Stopere Hajduk mora izbacivati kao na traci. Brane je bio stabilan, defenzivno dobar, još jedna utakmica koja je plus za njega i jedno veliko iskustvo. Ovdje je reagirao odlično', rekao je bivši stoper Bilih Luka Vučko u emisiji 'Bijeli studio'

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEMA MINUTAŽU

NEMA MINUTAŽU

Zagonetna poruka Dinamove zvijezde. Nezadovoljna je statusom u Maksimiru?
NEK' MU SE POSREĆI

NEK' MU SE POSREĆI

Radomir Đalović ekspresno sjeda na klupu već trećeg kluba ove sezone?
U LIGAMA 'PETICE'

U LIGAMA 'PETICE'

Ovo je dokaz da i hrvatski treneri imaju 'težinu'. Pogledajte ovaj podatak

najpopularnije

Još vijesti