Poslušajte kako je Jeličić hvalio jednog igrača: Već je trebao biti u busu za Split

S.Š.

05.10.2025 u 22:02

Joško Jeličić
Joško Jeličić Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Nogometaši Hajduka u subotu su uz dosta muke, ali i s igračem više, u Vinkovcima pobijedili Vukovar 1991 s 'mrašvih' 1:0

U novom izdanju emisije SuperSport Studio HNL na MAXSportu, Joško Jeličić komentirao je igru Hajduka, pohvalio tek Rokasa Pukštasa, ali i jednog igrača Vukovara 1991.

Riječ je o 26-godišnjem Kolumbijcu Robinu De Jesusu Gonzalezu Ruizu.

'Robin Gonzalez i Rokas Pukštas su jedini igrači zbog kojih je u Vinkovcima vrijedilo platiti ulaznicu. Napravili su najveću razliku. Mali Pukštas cijelu utakmicu, dok je Gonzalez prvo poluvrijeme bio fenomenalan. Zbog njega i to što on radi uživam gledati takve utakmice. Znam da ga puno ljudi percipira kroz njegovu visinu, odnosno 162 cm, zbog toga što je u Vukovaru već pet godina. Iskreno, on bi meni bio u autobusu za Split nakon ove utakmice. On ima 26 godina, Hajduk ovakvog igrača nema. On ima klasu, on radi razliku u svakoj utakmici, on vidi...', hvalio je Jeličić Kolumbijca.

Joško Jeličić o Gonzalezu i Pukštasu Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

tportal
Za većinu igrač utakmice! Evo što Talijani pišu o još jednoj čudesnoj partiji Luke Modrića
Pogledajte čudesno dodavanje Luke Modrića za penal u velikom talijanskom derbiju protiv Juvea
