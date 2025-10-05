Poslušajte kako je Jeličić hvalio jednog igrača: Već je trebao biti u busu za Split

'Robin Gonzalez i Rokas Pukštas su jedini igrači zbog kojih je u Vinkovcima vrijedilo platiti ulaznicu. Napravili su najveću razliku. Mali Pukštas cijelu utakmicu, dok je Gonzalez prvo poluvrijeme bio fenomenalan. Zbog njega i to što on radi uživam gledati takve utakmice. Znam da ga puno ljudi percipira kroz njegovu visinu, odnosno 162 cm, zbog toga što je u Vukovaru već pet godina. Iskreno, on bi meni bio u autobusu za Split nakon ove utakmice. On ima 26 godina, Hajduk ovakvog igrača nema. On ima klasu, on radi razliku u svakoj utakmici, on vidi...', hvalio je Jeličić Kolumbijca.