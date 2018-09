Bivši šef Ferrarija otkrio detalje strašne nesreće Schumachera: Mi smo bili krivi...

Stefano Domenicali priznao je da je Ferrari kriv za tešku nesreću u Silverstoneu 1999. godine u kojoj je Michael Schumacher teško stradao i hvali Nijemca koji to nikad nije htio javno otkriti...

Najteži trenutak legendarni Nijemac doživio je u Silverstoneu 1999. godine kada su mu otkazale kočnice pa se zabio u zaštitnu ogradu, a život mu je spasila brza reakcija doktora Sida Watkinsa te se izvukao samo sa slomljenom nogom zbog koje je morao propustiti sljedećih šest utrka.

'Ono što je nevjerojatno kod Schumachera da nikad nije rekao niti riječ protiv svoje ekipe. Ni u slučaju pogreške ili problema. Sjećam se Silverstonea, kad nismo popravili spoj u kočionoj cijevi zbog kojeg nije bilo pritiska. To je bila pogreška, ali nikad to nije rekao javno,' otkrio je bivši šef Ferrarija Stefano Domenicali koji nije rukovodio momčadi u to vrijeme, ali imao je funkciju menadžera ekipe.

'Nikad nije ništa loše rekao o momčadi javno, što je nešto što radi razliku kad si dio takve napete grupe ljudi. Tada ti svi postanu odani,' naglasio je Domenicali, otkrivši detalj o nesreći koji mnogi ljubitelji Formule 1 nisu znali.

Nažalost, prije pet godina Schumacher je na skijanju u francuskom Meribelu doživio još težu nesreću. Preživio je s nepoznatim posljednicama, ali od tada se više ne pojavljuje u javnosti...