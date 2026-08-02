Hezonja se vratio u NBA, ali ništa mu nije zajamčeno: Cleveland postavio ključan rok

Otkriven je važan detalj Hezonjina ugovora koji klubu iz Ohija omogućuje da odustane od suradnje već tijekom prvih tjedana nove sezone.

NBA insajder Michael Scotta s HoopsHypea tvrdi kako je hrvatski košarkaš potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan 2,8 milijuna dolara. Međutim, ugovor nije zajamčen. Hezonjina plaća postat će u cijelosti zajamčena samo ako 15. studenoga i dalje bude član Clevelandove momčadi.

Cavaliersima takva struktura ugovora omogućuje da tijekom priprema, predsezone i prvih tjedana NBA sezone procijene može li im 31-godišnji Dubrovčanin pomoći. Ne zadovolji li očekivanja, Cleveland ga se prije isteka roka može odreći bez obveze isplate cijelog ugovorenog iznosa.

Hezonja: 'Nikada mi se nije sviđalo kako sam napustio NBA'

Hezonja je nakon potvrde transfera poručio da nije bio zadovoljan načinom na koji je završila njegova prva NBA epizoda.

'Nikada mi se nije sviđalo kako sam napustio NBA, ali posljednjih pet godina bilo je upravo ono što sam želio i što mi je bilo potrebno. Presretan sam što moje novo poglavlje počinje u Cleveland Cavaliersima, momčadi i organizaciji kojoj sam se uvijek divio i koju sam poštovao', poručio je hrvatski košarkaš.

Hezonja je u NBA ligu prvotno stigao 2015. godine, kada su ga Orlando Magic izabrali kao petog igrača NBA drafta. Nastupao je još za New York Knickse i Portland Trail Blazerse, a u 330 utakmica ostvario je prosjek od 6,9 poena, 3,1 skok i 1,3 asistencije. Posljednju NBA utakmicu odigrao je 2020. godine.

Nakon povratka u Europu igrao je za Panathinaikos, UNIKS Kazanj i Real Madrid. U Madridu je proveo četiri sezone, osvojio Euroligu 2023. godine te prošle sezone dobio nagradu za najkorisnijeg igrača španjolske lige.