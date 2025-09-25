Barcelona primila šokantan gol s centra pa u nastavku ipak stigla do pobjede

Real Oviedo je poveo u 33. minuti, kad je Alberto Reina iskoristio bespotrebno istrčavanje i pogrešno dodavanje gostujućeg golmana Joana Garcije te s gotovo 40 metara poslao loptu u nebranjenu mrežu .

No, Katalonci su u drugom poluvremenu napravili preokret, a pokrenuo ga je Eric Garcia golom za 1:1 u 56. minuti. U 70. minuti, samo pet minuta nakon što je ušao u igru, u strijelce se upisao Robert Lewandowski, a konačnih 3:1 postavio je Ronald Araujo u 88. minuti.

Josip Brekalo je za Real Oviedo igrao od 76. minute i u tih dvadesetak minuta je uspio nekoliko puta odličnim prodorima po desnom boku stvarati dobre prilike za suigrače, ali ih oni nisu uspjeli pretvoriti u golove.

Barceloni je ovo bila peta pobjeda, a momčadi iz Ovieda peti poraz u novoj sezoni La Lige. Barcelona ima 16 bodova, dva manje od vodećeg Real Madrida, a Real Oviedo je na 18. poziciji s tri boda.