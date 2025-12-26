NAKLONIO MU SE

'Igrao sam protiv Messija i Ronalda, ali najviše problema mi je zadao jedan Hrvat'

A.H.

26.12.2025 u 21:14

Alessandro Florenzi
Alessandro Florenzi
Bivši talijanski nogometaš Alessandro Florenzi osvrnuo se na karijeru i najteže suparnike s kojima se susretao na terenu, a jedno ga je ime, kako priznaje, posebno mučilo.

‘Igrao sam protiv Lionela Messija i Cristiana Ronalda i o takvim se igračima mora govoriti s velikim poštovanjem zbog svega što su ostvarili’, rekao je Florenzi, pa nastavio: ‘No, nogometaš koji mi je stvarao najveće probleme bio je Ivan Perišić.’

Florenzi je objasnio da je hrvatski reprezentativac bio iznimno neugodan zbog svoje svestranosti i neumornog ritma.

‘Nije bilo važno igra li desno ili lijevo, uvijek je napadao istim intenzitetom. Stalno je trčao, pritiskao i tjerao te na pogreške. Iskreno, bilo je to pravo mučenje’, priznao je.

Perišić je u Serie A ostavio snažan trag kao jedan od ključnih igrača Intera i miljenik navijača, a kasnije je kao slobodan igrač preselio u Tottenham. Taj je transfer realiziran na izričito inzistiranje tadašnjeg Interova trenera Antonija Contea, koji je hrvatskog nogometaša želio ponovno imati u svojoj momčadi. Danas Perišić nastupa za nizozemski PSV.

