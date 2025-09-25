Pogledajte kako je Barcelona primila gol gotovo s centra terena

Nakon jednog istrčavanja iz svog šesnaesterca Garcia je stigao do 'ničije' lopte, ali je potom krivo dodao... U tom se trenutku doveo u situaciju iz koje više nije mogao reagirati, pokušao se u trku vratiti na gol, ali bio je predaleko.

>> gol s centra pogledajte OVDJE.

Takav dar nije propustio iskoristiti Alberto Reina, koji je gotovo s centra uputio udarac i pogodio za šokantno vodstvo Ovieda.