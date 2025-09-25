Pogledajte kako je Barcelona primila gol gotovo s centra terena

Barcelona u 6. kolu španjolskog prvenstva gostuje kod novog prvoligaša Real Ovieda, a već nakon pola sata igre doživjela je neugodno iznenađenje
Domaćin je poveo zahvaljujući teškoj pogrešci Barcelonina golmana Juana Garcie.
Nakon jednog istrčavanja iz svog šesnaesterca Garcia je stigao do 'ničije' lopte, ali je potom krivo dodao... U tom se trenutku doveo u situaciju iz koje više nije mogao reagirati, pokušao se u trku vratiti na gol, ali bio je predaleko.
>> gol s centra pogledajte OVDJE.
Takav dar nije propustio iskoristiti Alberto Reina, koji je gotovo s centra uputio udarac i pogodio za šokantno vodstvo Ovieda.