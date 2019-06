Andrej Kramarić progovorio o interesu velikana: Takva se prilika ne propušta...

Hrvatski napadač Andrej Kramarić (27) ovog će ljeta biti 'vruća roba' na nogometnom tržištu. Zabio je Krama 17 golova u Bundesligi te još pet u Ligi prvaka, s još četvoricom napadača dijeli treće mjesto najboljih strijelaca njemačkog prvenstva. Logično je da se za njega interesiraju velikani, a posebice godi činjenica kako je naš reprezentativac 'na radaru' minhenskog Bayerna

Početkom ove sezone Hoffenheim je nagradio Andreja Kramarića (27) novim ugovorom. Znali su u klubu što mogu očekivati od našeg reprezentativca, a godila im je i činjenica da u svojim redovima imaju nogometaša koji je s reprezentacijom na netom završenom SP-u u Rusiji osvojio srebrnu medalju. No, u isto su se vrijeme u Hoffenheimu osigurali jer je svima bilo jasno da će ga teško zadržati...

'Ugovor sam produžio nakon Svjetskog prvenstva. Međutim, ja sam sretan i zadovoljan svime u klubu. Jedini problem je što se zove Hoffenheim i onda mnogi nemaju predodžbu o kakvom je klubu riječ. A imamo sve na razini, recimo, Bayerna. Od uvjeta, trening kampa… Osjećam se kao doma, cijene me u klubu, cijene me navijači. Dodatni problem je to što je odšteta visoka, a i moja primanja nisu malena', kazao je Andrej Kramarić nedavno u razgovoru za tportal.

>> Andrej Kramarić objasnio zašto je kritizirao trenera, odlazi li iz Hoffenheima i što bi mogao biti problem protiv Walesa

Kako god bilo, svojim je igrama u Bundesligi i Ligi prvaka ove sezone samo potvrdio da je jednostavno prerastao momčad Hoffenheima. Vrijeme je da se krene dalje, a njemački mediji konstantno ga 'sele' u minhenski Bayern. Bavarci ovog ljeta slažu novu momčad, trebaju im igrači baš poput Kramarića, a nije nevažno ni to što je na klupi Bayerna bivši hrvatski izbornik Niko Kovač.

Glasine su sve češće i glasnije, pa je i sam Andrej Kramarić odlučio progovoriti o mogućem odlasku u Bayern.

'Godi mi pročitati takve stvari, no ne znam konkretno ništa o tome. I dalje stojim kod onoga da mi je u Hoffenheimu super; vrhunski klub, organizacija, respekt ljudi prema meni, moj prema njima. Sve su mi se kockice i na privatnom planu tamo posložile pa nemam pritisak da moram mijenjati klub', kazao je Kramarić u razgovoru za Večernji list i potom znakovito nastavio: