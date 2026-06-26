Amerikanci zabili gol za povijest: Na ovom SP-u srušen je veliki rekord već u skupini

za povijest

Amerikanci zabili gol za povijest: Na ovom SP-u srušen je veliki rekord već u skupini

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 26.06.2026 04:21
  • Objavljeno 26.06.2026 u 04:21
Auston Trusty
Auston Trusty Izvor: EPA / Autor: STEPHAN BRASHEAR
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Utakmica zadnjeg kola grupne faze između Sjedinjenih Američkih Država i Turske počela je golom koji će ostati upisan u povijest svjetskih prvenstava.

Domaćin je poveo već u trećoj minuti golom Austona Trustyja, a taj pogodak bio je 173. gol postignut na ovom Svjetskom prvenstvu. Time je srušen rekord po broju golova na jednom turniru.

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Dosadašnji rekord držalo je Svjetsko prvenstvo u Kataru, na kojem su prije četiri godine postignuta 172 gola. Jedan manje, odnosno 171 gol, viđen je na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine.

Rekord pao prije kraja grupne faze

Posebno je zanimljivo to što je rekord srušen dok grupna faza još nije završena. Iako je ovogodišnje Svjetsko prvenstvo prošireno na 48 reprezentacija, pa je samim time povećan i broj utakmica, podatak da je granica iz Katara premašena već prije nokaut-faze svejedno dovoljno govori o efikasnosti turnira.

Gol Amerikanaca protiv Turske tako nije bio važan samo za utakmicu i rasplet skupine, nego i za povijest natjecanja.

Ovo Svjetsko prvenstvo već je sada postalo najefikasnije u povijesti, a do kraja turnira ostalo je još dovoljno utakmica da se rekord dodatno podeblja.

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