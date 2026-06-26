Na SP-u nas nije bilo skoro 50 godina, a sad Hrvat sudi već sedmu utakmicu na Mundijalu

Riječanin je delegiran za utakmicu Senegala i Iraka, koja se igra 26. lipnja u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu na BMO Fieldu u Torontu. Riječ je o susretu 3. kola skupine I, a Bebek će na toj utakmici biti glavni VAR sudac.

Glavni sudac utakmice bit će Englez Anthony Taylor, a njegovi pomoćnici sunarodnjaci Gary Beswick i Adam Nunn. Četvrti sudac bit će Khalid Al Turais iz Saudijske Arabije, dok je za rezervnog pomoćnog suca određen njegov sunarodnjak Mohammed Al Abakry.

Bebeku će u VAR sobi pomagati Fedayi San iz Švicarske i Carlos Del Cerro Grande iz Španjolske.

Bebek nastavlja skupljati FIFA-ino povjerenje

Bebek, 49-godišnji riječki sudac, prvi je hrvatski sudac koji se na svjetskim prvenstvima pojavio nakon 44 godine. Iako na ovom turniru ne sudi kao glavni sudac na terenu, njegova uloga u VAR sobi iznimno je važna.

FIFA ga je sada svrstala među djelitelje pravde već za sedmu utakmicu na ovom Svjetskom prvenstvu, što jasno pokazuje da dobro odrađuje posao i da uživa povjerenje sudačke komisije.

Za hrvatsko suđenje to je važan trenutak. Bebek je jedini predstavnik Hrvatske među sucima na najvećem nogometnom turniru, a nova delegacija potvrđuje da se na njega ozbiljno računa i u nastavku natjecanja.