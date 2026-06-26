Legenda Bayerna i Njemačke izazvala buru, izbornik mu brutalno odgovorio: 'To je rasistički'

Schweinsteiger, koji je tijekom velike karijere igrao i za Manchester United te Chicago Fire, komentirao je za njemački ARD utakmicu Njemačke i Obale Bjelokosti kada je izrekao rečenicu koja je izazvala brojne reakcije.

Govoreći o afričkom nogometu, rekao je da je 'pomalo divlji, pomalo neortodoksan i možda ne toliko uvjetovan taktikom'.

Ta je izjava već naišla na kritike u Njemačkoj, ali i kod britanske antidiskriminacijske organizacije Kick It Out. Ipak, iz tabora Obale Bjelokosti nitko se nije oglašavao sve dok Fae nije stao pred novinare nakon pobjede svoje momčadi protiv Curacaa 2:0 u Philadelphiji.

Fae: Razočaran sam u čovjeka

'Mislim da je to tužno', rekao je 42-godišnji Fae.

Potom je objasnio da ga je Schweinsteigerova izjava posebno pogodila jer ga je kao igrača jako cijenio.

'Bio je jako dobar igrač, velik igrač. Osobno sam ga uvijek volio. Kao veznjak sam volio način na koji je igrao i kako je razumio nogomet. Toliko sam ga cijenio da me jedan prijatelj, koji je trenirao sa mnom i znao koliko mi se sviđa, zvao Bastian', rekao je Fae.

No upravo zato, dodao je, razočaranje je bilo još veće.

'Kad sam čuo taj komentar, bio sam razočaran. Razočaran u čovjeka. Kada poznaješ nogomet toliko dobro kao on, čudno je da govoriš na način koji možemo nazvati rasističkim - ako ćemo stvari nazvati pravim imenom', poručio je izbornik Obale Bjelokosti.

Klopp nije želio ulaziti u raspravu

Schweinsteiger se nakon spornih komentara nije dodatno oglasio preko ARD-a niti je javno pojasnio što je želio reći.

O toj temi upitan je i Jurgen Klopp, bivši trener Liverpoola, no on nije želio ulaziti u raspravu. Na pitanje suparničke njemačke televizije u srijedu prekinuo je razgovor i završio intervju.