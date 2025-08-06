Zvijezda 'Kumova' zapjevala na vjenčanju svojih kolega iz serije; poslušajte kako je zvučala

Proteklog vikenda vjenčali su se glumci Jagoda Kumrić i Konstantin Haag, glumci iz serije 'Kumovi', a na njihovom danu iz snova, tijekom crkvenog obreda, zapjevala im je njihova kolegica Ana Uršula Najev

Bio je to uistinu dan iz snova, brižno čuvan od znatiželjne javnosti, kako bi svoju intimu sačuvali od svijeta. No, sreća novopečenih mladenaca trebala se podijeliti sa svijetom, stoga su svi obožavatelji 'Kumova' došli na svoje čim su procurile prve fotografije s vjenčanja Jagode Kumrić i Konstantina Haaga.

Sada je niz fotografija s nezaboravnog provoda objavila i njihova kolegica iz serije, glumica Ana Uršula Najev, koja je podijelila i video na kojem u crkvi, tijekom obreda vjenčanja, pjeva duhovnu pjesmu 'Hallelujah'. Uz objavu Ana Uršula je napisala i dirljiv tekst:

'Od prijemnog ispita na kojem smo se upoznali do prekrasnog prijateljstva, suradnji, uspomena, obitelji... Od bespredmetnih etida preko predstava i setova do zavjeta i svatova... Od časti da budem kuma tvojoj curici do časti da pjevam Hallelujah trenutak nakon što ste se zakleli jedno drugom na vječnu ljubav (autistično gledajuć u pod suzbijajući sline i suze, doduše)...