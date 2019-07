Zbog vjere je ostala bez prvog supruga i djece, a činilo se da joj ni drugi brak neće donijeti sreću, no onda se dogodilo pravo čudo i danas živi svoju bajku

U njezinu životopisu teško je naći mjesta da se upišu nove nagrade za rad i postignuće, među kojima je i Oscar te tri Zlatna globusa, kao i najveća australska priznanja, a danas je vjerojatno jedna od najpoznatijih, ali i najtraženijih glumica u Hollywoodu, iako je sve krenulo tisućama kilometara daleko - u rodnoj Australiji

Nicole Kidman rođena je 20. lipnja 1967. u Honoluluu na Havajima u obitelji Davida i Janelle Ann Kidman, a odrastala je s mlađom sestrom Antonijom. Njezino havajsko ime bilo je Hokulani, što znači 'anđeoska zvijezda'. Otac joj je bio biokemičar, klinički psiholog i pisac, dok joj je majka bila medicinska sestra. Iako oboje Australci, kada su dobili prvu kćer Nicole bračni par Kidman živio je privremeno u Americi, zbog čega je ona odmah po rođenju dobila i dvostruko državljanstvo - američko i australsko. Sa samo četiri godine s roditeljima se vratila u Australiju te je pohađala javnu školu Lane Cove, a potom i srednju North Sydney Girls.

O svom odrastanju ispričala je: 'Kada sam imala šest godina, na satu smo morali ispričati što nas je otac naučio. Ja sam rekla: 'Naučio me da uvijek vježbam i da nikad ne glasam za republikance.' Moja učiteljica umalo je pala sa stolice od šoka.' I dok je s ocem bila poprilično bliska, s majkom nije imala takav odnos, iako joj je pružala podršku. Navodno je Janelle Ann jednom prilikom svojoj kćeri rekla: 'Nisam tip majke koji će te grliti. To jednostavno nisam ja, pa ni ne očekuj to od mene.'

Iako joj nije pokazivala pretjerano emocija, bila je uz majku kada joj je bilo najteže. Naime, kada je Nicole Kidman imala 17 godina, njezinoj je majci dijagnosticiran rak dojke, a sve je to itekako utjecalo na nju i njezino odrastanje. 'Mojoj je majci dijagnosticiran rak dojke kada sam imala 17, i to me jako pogodilo. Kada promatraš nekog tko ti je blizak kako prolazi kroz kemoterapiju... nema goreg. To je najgora stvar koja mi se dogodila u životu, no ujedno i stvar koja me itekako osvijestila. Morala sam se u ranoj dobi suočiti sa smrću i shvatiti da ljudi nisu besmrtni - rodiš se i umreš.' Njezina je majka na sreću pobijedila zloćudnu bolest, a Nicole taj period nikada nije zaboravila. 'Počela sam plesati balet s tri godine, i to na vlastitu želju. Već s devet učila sam mimiku i ulično kazalište, kao i dramu. Školu sam napustila sa 17 jer sam jako dobro znala što želim', rekla je i dodala kako joj je glumački put bio poprilično težak, ponajviše zbog visine.

'Doista nisam bila sretna s time tko sam i kako izgledam. Bila sam jako visoka i nisam bila od onih djevojaka koje su se sviđale dečkima. Čak su me i na audicijama za školske predstave odbijali zbog visine.' Svoj filmski debi imala je 1983., kada je, sa samo 16 godina, dobila ulogu u omiljenom australskom božićnom filmu 'Bush Christmas'. Ubrzo nakon toga uloge su se počele nizati, a onda je dobila i prvu ponudu u Hollywoodu - 1990. snimila je 'Dane groma'.

Osim što su joj se otvorila vrata Hollywooda, na setu se zaljubila u svog kolegu Toma Cruisea. Par se vjenčao nedugo nakon završetka snimanja, kada je Nicole Kidman imala tek 23 godine. O svom braku progovorila je puno kasnije, kada je razvod od Cruisea postao vjerojatno manje bolan. 'Udala sam se vrlo mlada, no nisam doživljavala brak kao izvor moći i uspjeha, već kao zaštitu. Udala sam se iz ljubavi, no biti u braku s nevjerojatno moćnim muškarcem pomoglo mi je da nikada ne dođem u situaciju da me netko pokuša seksualno zlostavljati', rekla je gostujući u emisiji 'Today', dok je za Vanity Fair otkrila: 'Ima nešto u takvom suživotu, kada ste toliko fokusirani jedno na drugo da živite kao u mjehuriću i to jako zagušuje, ponajviše jer ste osuđeni jedno na drugo. S druge strane, to vas dodatno zbližava i nevjerojatno je romantično.'

Brak im je donosio mnogobrojne kušnje, među kojima i spontani pobačaj s kojim se suočila mlada Nicole Kidman. 'Znam kako je to nešto žarko željeti, čeznuti za nečim. Ali i znam dobro kako je to izgubiti nešto. Gubitak djeteta, spontani pobačaj, to je nešto o čemu se premalo govori. Ta neopisiva bol koju osjećaju mnoge žene.' Nakon takvog iskustva Tom Cruise i Nicole Kidman odlučili su dvije godine poslije vjenčanja posvojiti dijete. U njihovu obitelj prvo je stigla Isabella, potom i Connor. 'Bila je to sudbina. Posvajanje je bilo spontano. I danas vjerujem, koji god da je razlog za to, da je toj djeci bilo suđeno da dođu u našu obitelj.'

Kako im je rasla popularnost, tako su se oni sve više udaljavali, a na njihovoj strani nije bila ni scijentologija - vjera kojoj je Tom Cruise predan već desetljećima i koja ga je skroz 'uvukla'. Godine 2001., samo nekoliko tjedana nakon što su obnovili vjenčane zavjete, Tom Cruise iznenadio je Nicole papirima za razvod. Nakon što je sve finalizirano Isabelle i Connor nastavili su živjeti s Cruiseom, a on ih je, uz čelnike scijentologije, držao pod nadzorom. Sama Nicole i nije imala pretjerano kontakta s njima, pa je tek nedavno prvi put za medije progovorila o djeci. 'U toj sam priči vrlo subjektivna, ponajviše jer moram čuvati sve te veze. Ono što znam je da bih dala 150 posto sebe za svoju djecu i to je moj smisao života. Oni su sada odrasli i mogu sami donositi svoje odluke. Njihova je odluka bila da budu scijentolozi, a ja kao njihova majka poštujem to', priznala je Kidman i dodala:

'Pravi sam primjer tolerantne osobe i ono u što vjerujem je da, bez obzira što tvoje dijete radi, ono zaslužuje tvoju ljubav, a mora i znati da su mu majčina vrata uvijek otvorena. To je naša zadaća kao roditelja - da im uvijek pružamo bezuvjetnu ljubav. Udala sam se na brzinu, kada sam bila jako mlada, no ne žalim ni trenutka jer sam dobila Bellu i Connora, a i sretna sam jer sam duži period imala fantastičan brak.' Nakon svega posvetila se poslu kako bi zaboravila na sve što joj se događalo. 'Da vam budem iskrena, u to sam vrijeme bježala od vlastitog života. Jednostavno se nisam mogla suočiti i boriti s vlastitim životom, a kao glumac imaš tu predivnu priliku da se možeš uživjeti u nečiji tuđi život i postati netko drugi na neko vrijeme.'

A onda je stigla 2005. godina, kada je tada 38-godišnja Nicole Kidman doživjela susret koji joj je promijenio život. Na gala večeri, na kojoj se u Los Angelesu odavala počast Australcima, Nicole Kidman susrela se s Keithom Urbanom. Tek 2013. otkrila je kako ju je on očarao već tada, a iako se nije činio impresioniran lijepom glumicom, na kraju je priznao da je to bila samo gluma. ‘Bili smo samo dvoje usamljenih ljudi koji su se upoznali u trenutku u kojem su mogli progovoriti o svemu i napokon se otvoriti. Bili smo pomalo preplašeni, ali i hrabri. Silno sam željela novog muškarca s kojim ću moći dijeliti svoj život, a još više sam željela djecu. Bila sam otvorena za sve i spremna na promjene.’

Četiri mjeseca kasnije ključan je bio telefonski poziv koji joj je uputio Keith. Tada joj je rekao da prije negoli ju pozove van mora riješiti neke stvari. Kada se to i dogodilo, sve je sjelo na svoje mjesto. Da je on onaj pravi, Nicole Kidman znala je nakon samo nekoliko mjeseci veze, kada je za njezin 38. rođendan povukao pravi potez: ‘Bio mi je rođendan, a on se u pet ujutro pojavio s gardenijama u ruci u New Yorku. Tada sam pomislila: ‘Za tog ću se muškarca, nadam se, udati.' Iako je bila na turneji i predstavljala novi film, pobjegli su nakratko od svega na njegovu motociklu. ‘Bilo je to jako intenzivno. Mislim da sam u tom trenutku spoznala da je on ljubav mog života. Možda je to zato što sam tako romantična, možda jer sam glumica ili jer vjerujem u neke stvari, no to je bilo to.’