Život su mu obilježili razvod roditelja, teška bolest brata blizanca, ali i ubojstvo tadašnje djevojke, iz svega je izašao jači no ikada

Slavu je stekao zahvaljujući ulozi u hit seriji 'Lude 70-e', a onda se zaljubio u 16 godina stariju Demi Moore i s njom uplovio u bračne vode. Iako taj brak nije uspio, on mu je dao dodatnog publiciteta, a pravu sreću pronašao je tek 2012. kada se 'veza bez obaveza', s glumicom Milom Kunisom, 'preselila' s malih ekrana u njihov privatni život

Mlađi brat bio je toliko sitan da su doktori bili uvjereni da neće preživjeti. Obitelj Kutcher pokazala im je da su bili u krivu. No, nije prošlo dugo vremena, kada su primjetili da se Michael ne razvija jednakom brzinom kao i Ashton , a ubrzo mu je dijagnosticirana i cerebralna paraliza.

Peteročlana obitelj živjela je kao i većina, u to doba, tipičnih radničkih obitelji, a iako nisu imali pretjerano novca, potrudili su se da svojoj djeci omoguće školovanje. Ipak, sve to uzrokovalo je česte i mnogobrojne svađe između Larryja i Diane, koji su se na kraju, kada su im sinovi imali 16 godina, i rastali, a djeca su nastavila živjeti s majkom.

Da tragedija nikada ne dolazi sama, znalo se već od rođenja jednog od blizanaca, Michaela, koji je rođen sa cerebralnom paralizom, a negdje u vrijeme kada su se Kutcherovi odlučili rastati, on je morao biti podvrgnut hitnoj transplataciji srca, nakon što je, kao posljedica teškog virusa, ono bilo oštećeno. Sve to imalo je i negativan učinak na odrastanje Chrisa, kako su ga u to doba svi zvali.