Holivudska slatkica odrasla je u siromaštvu, danas je jedna od najbogatijih Amerikanki ispod 40 godina, a sve je sama zaradila: 'Uvijek sam bila proračunata'

Jedna je od omiljenih holivudskih glumica već gotovo 20 godina, a od 2012. gradi i uspješnu poslovnu karijeru. No uz sve to 38-godišnja Jessica Alba uspijeva biti savršena supruga, ali i majka troje djece - kćerkica Honor i Haven te sina Hayesa. Kao da joj sve to nije dosta, prihvatila je izazov i odlučila s glumicom Gabrielle Union postati zvijezda nove serije 'L.A.'s Finest', a upravo zahvaljujući njoj ova holivudska slatkica stiže i u Dubrovnik te će gostovati na ovogodišnjem NEM-u (New European Market)

Zašto se nakon dvogodišnje pauze odlučila za još jedan povratak u glumački svijet, Jessica Alba objasnila je sasvim jednostavno i jasno: 'Očito mi je sve to nedostajalo. Željela sam valjda biti netko drugi, a upravo i iz tog razloga i volim glumu. Kao dijete bila sam jako često bolesna i gluma mi je dopuštala da pobjegnem u taj neki drugi svijet. Smatram da je pritisak, koji svi osjećamo kroz život, prevelik, stoga je lijepo ponekad se isključiti iz svakodnevice.'

Jessica Alba rođena je 28. travnja 1981. godine u kalifornijskom gradu Pomoni. Majka Catherine Louisa radila je kao spasilac, dok je njezin otac, Meksikanac Mark David Alba radio u zrakoplovstvu, zbog čega se četveročlana obitelj tijekom njezina djetinjstva često selila, sve dok se nisu skrasili u Claremontu.

Roditelji su joj se vjenčali kada joj je majka imala samo 19 godina, a većinu djetinjstva, kako je često govorila, obilježilo joj je siromaštvo. Do 15. godine života s obitelji je živjela u kući djeda i bake u Pomoni, skromnom gradiću istočno od Los Angelesa. Budući da joj se majka udala za Meksikanca, njezina je se obitelj odrekla, a ni sama glumica nikada s njima nije obnovila kontakt. 'U to vrijeme stanovnici Kalifornije bili su podijeljeni. Meksikanci su morali piti vodu iz drugih fontana, a u bazenu su se smjeli kupati tek posljednjeg dana u mjesecu, prije negoli se voda promijeni, nakon što su se sva djeca bijelaca iskupala', otkrila je Jessica Alba i dodala: 'Kada je moj otac bio u vojsci, i on i mama morali su raditi po tri posla da nas prehrane. Posao im je zapravo bio teret, a ja sam se stalno pitala zašto ne mogu imati normalan posao, neki koji će voljeti? Zašto drugi ljudi mogu raditi ono što vole i žele, a mi ne? Nikada me ta misao nije napustila, vjerojatno jer nisam rođena s privilegijama - jednostavno nisam imala tu slobodu da se ne živciram pitajući se hoćemo li imati dovoljno novca.'

Osim siromaštva, djetinjstvo su joj obilježile mnoge bolesti - barem četiri do pet puta svake godine imala je upalu pluća, uz puknuće slijepog crijeva, astmu, tonzilarnu cistu... Uz sve to patila je jedno vrijeme od opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Budući da je većinu vremena provodila u bolnici i često izostajala iz škole, prijatelja gotovo i nije imala, a zdravlje joj se popravilo kada je obitelj napokon prestala sa selidbama te su se skrasili u Kaliforniji. Zbog svega toga jedini siguran bijeg za nju bio je onaj u glumu. S 11 godina pobijedila je na natjecanju u glumi, a kao nagradu dobila je besplatne glumačke sate. Da je bila talent, otkrilo se već devet mjeseci kasnije, kada je već imala svog agenta.

Svoj filmski debi imala je 1994. u filmu 'Ljetno kampiranje', a iako je isprva imala tek epizodnu ulogu, nakon što je glavna glumica odustala od snimanja dobila je priliku života. Mada su se uloge nizale, pravi uspjeh postigla je kao 17-godišnjakinja, kada je među 1200 mladih djevojaka upravo nju odabrao James Cameron da glumi genetski modificiranog supervojnika Max Guevaru u Foxovoj televizijskoj seriji 'Anđeo tame'. Zahvaljujući toj ulozi postala je globalna zvijezda, a sreću je ubrzo pronašla i u privatnom životu nakon što se ljubavna priča s kolegom glumcem Michaelom Weatherlyjem preselila s ekrana u svakodnevicu. Par je čak bio i zaručen, no na kraju su krenuli svatko svojim putem. Godine 2008. sreća joj je ponovno pokucala na vrata. Te godine udala se za filmskog producenta Casha Warrena, a uskoro mu je rodila i prvo dijete, kćerkicu Honor. 'Prije sam doista bila nesigurna u samu sebe. Imala sam osjećaj kao da se ne trudim dovoljno, da ne radim kao svoje kolege i da će sve jednostavno nestati. Cash je bio taj koji mi je otvorio oči govoreći da se ne moram uvijek boriti protiv svijeta. Rekao mi je: 'Ne moraš biti toliko bijesna, pokušaj se opustiti i biti sretna. Tvoja karijera neće nikamo otići. Pravo pitanje je što ti zapravo želiš?' Tada sam odlučila započeti svoju karijeru u biznisu.'

Budući da je u to doba rodila prvo dijete, upravo na tu temu bila je najosjetljivija, stoga je njezina kompanija, koju je nazvala Honest, osnovana kako bi omogućila djeci sigurno odrastanje, a koliko je bila uspješna, iako se nikada prije nije bavila takvom vrstom posla, govori i podatak da je pet godina kasnije brend vrijedio milijardu dolara. Ona sama, zahvaljujući kompaniji, završila je na Forbesovoj listi kao jedna od najbogatijih Amerikanki ispod 40 godina, onih koje su same zaradile svoje bogatstvo. U njezinu slučaju ono se tada procjenjivalo na oko 350 milijuna dolara.

'Dugo vremena bila sam uvjerena da uopće nisam pametna. Osjećala sam se kao varalica i jednostavno se nigdje nisam uklapala. Uvijek je nešto nedostajalo. Tek kada sam postala majka shvatila sam sve', otkrila je Jessica Alba i dodala: 'U glavi sam uvijek razmišljala samo o biznisu. I Hollywood je za mene bio samo biznis. Bila sam proračunata i željela sam da me se doživljava ozbiljno, kao što se doživljava muškarce. Uštedjela sam novac, pametno investirala i našla svoje mjesto na tržištu.' Iako je mnoge poslove, osim zbog glumačkog talenta, dobila na temelju izgleda, rijetki su oni koji su znali da je ona sebe smatrala sve samo ne lijepom.

Holivudska ljepotica priznala je kako se u počecima karijere odlučila na poprilično drastičnu mjeru - prestala je jesti, a sve kako svojim oblinama ne bi privlačila previše pogleda. Tako je nedavno otkrila da je imala problema sa samopouzdanjem kada je njezino tijelo u pitanju, a priznala je i da joj je u početku njezina obitelj stalno govorila kako ga mora skrivati od muškaraca. 'Sve to dovelo me do toga da se osjećam posramljeno ukoliko zavedem muškarca. Upravo zbog toga u svojim glumačkim počecima prestala sam jesti, a sve kako bih što više izgubila obline, sličila na dječaka i time privlačila manje pogleda', rekla je Jessica Alba i dodala kako su joj pojedini članovi obitelji govorili da ne nosi traperice koje su isticale njezine obline i stražnjicu. Danas je prepuna samopouzdanja, i što se tiče izgleda i što se tiče pameti, a, kako je i sama priznala, da dođe do tog stadija u životu pomogli su joj njezina djeca i suprug.