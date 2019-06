Svi životni udarci: Otac ga je napustio, u kratkom periodu ostao je bez najboljeg prijatelja, voljene žene i kćeri, a zarađeni milijuni ne znače mu ništa

Na prvi pogled dalo bi se zaključiti da glumac Keanu Reeves ima sve - odavno je uspio u Hollywoodu, i osim slave zaradio nevjerojatne iznose, zbog svog izgleda mamac je za žene. U samim počecima karijere agent mu je savjetovao da promijeni ime, budući da se teško izgovara i poprilično je neobično, na kraju se njegova odluka da ga ne promijeni pokazala itekako dobrim odabirom

Njegovo ime u prijevodu s havajskog znači 'povjetarac s planina', a njegov je život sve samo ne bajka. Dapače, mnogi tvrde kako bi privatni život Keanu Reevesa, i tragedije koje su ga obilježile, mogao biti savršeni scenarij za neki holivudski hit film.

Keanu Reeves rodio se 2. rujna 1964. godine u Beirutu, Libanonu. Majka Patricia Taylor, Britanka, bila je plesačica i zabavljačica, koja je godinama kasnije odlučila postati kostimografkinja, dok je njegov otac Samuel Nowlin Reeves, koji ima korijene iz Kine i s Havaja, jedno vrijeme proveo u zatvoru jer je dilao heroin. Kada je Keanu imao tek tri godine, napustio ih je otac, a on i mlađa sestra nastavili su živjeti s majkom, koja je s djecom prvo preselila u Sydney, a potom i u New York gdje se udala za Paula Aarona, holivudskog redatelja, zahvaljujući kojem je Reeves već kao 15-godišnjak radio kao asistent produkcije. Obitelj je preselila u Torontu, gdje se majka i rastala od Aarona i udala za koncertnog promotora Roberta Millera. S njim je provela u braku četiri godine i potom se četvrti put udala, ovoga puta za frizera Jacka Bonda, no ni taj brak nije uspio.

Za to vrijeme, dok je majka pokušavala pronaći svoju sreću, Keanu i Kim živjeli su s bakom i djedom, ali i dadiljama koje su ih čuvale. Oca je posljednji put vidio s 13 godina kada je proveo odmor s njim. 'Na naš posljednji dan sjedili smo na terasi i gledali u crno nebo iznad nas. Te večeri jedva da je prozborio koju riječ, a idućeg dana odveo nas je na aerodrom. Idućih deset godina nismo ništa čuli o njemu - nije nas zvao, nije nam pisao, ništa...', prisjetio se kasnije Keanu Reeves.

Vjerojatno zbog obiteljske situacije, ali i dijagnosticirane mu disleksije, Keanu Reeves promijenio je četiri srednje škole, da bi na kraju, bez da je maturirao odustao od svega. Jedno vrijeme držao ga je hokej, u čemu je kao golman bio iznimno uspješan, no teška ozljeda promijenila mu je životni put. No, umjesto da zbog svih nesretnih situacija koje su ga zadesile u životu postane bijesan, Keanu Reeves izrastao je u osobu kojoj je važnije da su ljudi oko njega sretni i namireni negoli on sam. Nekako u vrijeme kada je započeo svoju 'holivudski put', Keanu je na snimanju filma 'Volim te do smrti' upoznao vršnjaka Rivera Phoenixa, koji mu je ubrzo postao najbolji prijatelj. U to doba Phoenix je već bio glumačka zvijezda. Kada je Reeves u ruke dobio scenarij za film 'Moj privatni Idaho' istog je trena znao da je njegov najbolji prijatelj kao stvoren za drugu ulogu. U prosincu 1989. sjeo je na motor i odvozio više od 1600 kilometara kako bi ga nagovorio da prihvati ulogu, i uspjelo mu je.

Nažalost, upravo na snimanju tog filma River Phoenix je postao ovisnik, a četiri godine kasnije preminuo je ispred kluba Viper Room od fatalne kombinacije - kokaina, heroina i valijuma. Njegova smrt teško je pogodila Reevesa. 'Koliko mi je teško? Šta da vama kažem? Jako, jako, jako sam tužan i nedostaje mi puno.' Samo pet godina kasnije, Reeves je na promociji svog alt-rock benda Dogstar, upoznao i ljubav svog života - Jennifer Syme, koja je u to doba radila kao asistentica Davida Lyncha. Godinu nakon što su započeli svoju ljubavnu vezu Jennifer je ostala trudna i par nije mogao biti sretniji, a onda je u osmom mjesecu trudnoće dobila trudove i rodila mrtvorođenče. Svojoj kćeri dali su ime Ava Archer Symes-Reeves, a tuga koju su proživjeli zbog gubitka djeteta, kao i njezina postporođajna depresija, dovele su do njihovog razlaza.

Unatoč prekidu, ostali su u prijateljskim odnosima i redovito se čuli, a 1. travnja 1999. zadnji su se put vidljeli na ručku u jednom restoranu u San Franciscu. Samo dan kasnije izbezumljeni Reeves nazvao je ured mrtvozornika u Los Angelesu i doznao najstrašniju vijest - kod njih je dopremljeno tijelo Jennifer Syme, koja se tog jutra, u 6 sati, vraćala sa zabave koju je organizirao Marilyn Mason. Budući da je popila puno alkohola, ponudili su je da ju netko odveze kući, no ona je odlučila sjesti za volan svog Jeep Cherokeeja. Izgubivši kontrolu nad automobilom, zabila se u tri parkirana automobila, njezino se vozilo potom prevrnulo, a ona je ispala na cestu i ostala na mjestu mrtva. Pošto su u njezinom automobilu pronađeni antidepresivi i dvije zarolane novčanice sa sumnjivom bijelom supstancom na sebi, čekao se nalaz toksikologa.

Njezina smrt ponovno ga je dotukla, a njoj u čast David Lynch je posvetio film 'Mulholland Drive'. 'Tuga samo mijenja oblike, no nikada ne nestaje. Ljudi imaju pogrešnu predodžbu o svemu i misle da se sa svime time možete nositi s tim i reći: 'Ok, sad je gotovo, prošlo je, ja sam sada dobro'. To tako ne ide. Kada umru ljudi koje volite, ostajete sami', rekao je Keanu Reeves koji, nakon smrti kćeri i voljene žene više nikada nije našao nekoga s kime bi proveo život. Kao da sve to nije bilo dovoljno da se odigra u njegovom životu, još jedan udarac doživio je kada je njegovoj sestri Kim Reeves dijagnosticirana leukemija. Na sreću, imala je takav oblik da je uspjela izliječiti se i ostati u remisiji, a upravo zbog nje često je uplaćivao pozamašne iznose za istraživanja o leukemiji.