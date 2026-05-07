ODLAZAK BLISKE OSOBE

Tuga u obitelji Nede Ukraden: 'Ta blagost i pažnja falit će svima'

D.A.M.

07.05.2026 u 09:25

Neda Ukraden
Neda Ukraden Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATAImages/PIXSELL
Bionic
Reading

Neda Ukraden u brojnim je intervjuima naglašavala snažnu povezanost sa zetom Predragom Minovićem, s kojim njezina kći Jelena dijeli život. Koliko ga cijeni, jasno je pokazala i u emotivnoj čestitki za njegov prošli rođendan. Sada je s pratiteljima morala podijeliti tužnu objavu, otkrivši da je preminuo Predragov otac Aleksandar Minović

'Napustio nas je naš dragi Aleksandar - Aca Minović, moj dragi prijatelj i otac moga zeta Pece', napisala je Neda Ukraden. Uz to je navela da je bio čovjek pun ljubavi i poštovanja prema svojoj supruzi, sinovima i unucima.

vezane vijesti

Emotivni oproštaj

Također je istaknula njegovu predanost poslu i odgovornost te je da je čak 40 godina radio u 'Politici' bez ijednog dana izostanka. Prisjetila se i njegove blagosti, razumijevanja i pažnje te je poručila da će nedostajati svima koji su ga poznavali.

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal

'Ta blagost, razumijevanje i pažnja falice svima koje je ostavio. Putuj sa anđelima, dragi Aco', napisala je pjevačica u dirljivoj objavi.

Neda inače u javnosti često ističe koliko joj je obitelj važna, osobito odnos s kćeri Jelenom, unucima i zetom. Jelena i Predrag u braku su od 2009. godine, što znači da zajedno dijele život već više od 17 godina.

Neda Ukraden
  • Neda Ukraden
  • Neda Ukraden
  • Neda Ukraden
  • Neda Ukraden
Neda Ukraden Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATAImages/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DIRLJIVA POSVETA

DIRLJIVA POSVETA

Jane Fonda prisjetila se ljubavi s osnivačem CNN-a nakon njegove smrti
MISTERIOZNI STRANAC

MISTERIOZNI STRANAC

Ana Ivanović pronašla sreću nakon razvoda? Ima novog dečka, ali ovaj put ga drži daleko od javnosti
JAZZ INTERPRETACIJE

JAZZ INTERPRETACIJE

Večer posvećena kultnim filmskim melodijama: Sin Clinta Eastwooda nastupio u Zagrebu

najpopularnije

Još vijesti