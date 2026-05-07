Tuga u obitelji Nede Ukraden: 'Ta blagost i pažnja falit će svima'

Neda Ukraden u brojnim je intervjuima naglašavala snažnu povezanost sa zetom Predragom Minovićem, s kojim njezina kći Jelena dijeli život. Koliko ga cijeni, jasno je pokazala i u emotivnoj čestitki za njegov prošli rođendan. Sada je s pratiteljima morala podijeliti tužnu objavu, otkrivši da je preminuo Predragov otac Aleksandar Minović
'Napustio nas je naš dragi Aleksandar - Aca Minović, moj dragi prijatelj i otac moga zeta Pece', napisala je Neda Ukraden. Uz to je navela da je bio čovjek pun ljubavi i poštovanja prema svojoj supruzi, sinovima i unucima.
Emotivni oproštaj
Također je istaknula njegovu predanost poslu i odgovornost te je da je čak 40 godina radio u 'Politici' bez ijednog dana izostanka. Prisjetila se i njegove blagosti, razumijevanja i pažnje te je poručila da će nedostajati svima koji su ga poznavali.
'Ta blagost, razumijevanje i pažnja falice svima koje je ostavio. Putuj sa anđelima, dragi Aco', napisala je pjevačica u dirljivoj objavi.
Neda inače u javnosti često ističe koliko joj je obitelj važna, osobito odnos s kćeri Jelenom, unucima i zetom. Jelena i Predrag u braku su od 2009. godine, što znači da zajedno dijele život već više od 17 godina.