Šišanje nakon čaše vina zamalo ju je koštalo uloge u seriji 'Zakon i red'

I.Bradić

23.09.2025 u 10:34

Glumica Mariska Hargitay otkrila je kako ju je frizura zamalo stajala uloge koja ju je proslavila i u kojoj je postala jedna od najdugovječnijih televizijskih likova

Mariska Hargitay otkrila je kako ju je frizura zamalo stajala uloge koja ju je proslavila i upisala u televizijsku povijest. Zvijezda serije 'Zakon i red: Posebni odjel', u kojoj je kroz lik Olivije Benson odigrala više od 500 epizoda, prisjetila se neočekivanog trenutka iz ranih 2000-ih.

U razgovoru za Allure glumica se osvrnula na razdoblje kada je nosila pixie frizuru, oko 2002. i 2003. godine, i otkrila kako je do nje došlo: 'Moj frizer je popio čašu vina i stvarno sam trebala znati bolje', priznala je pa dodala sa smiješkom: 'Možda je mislio da ću biti aerodinamična dok sam progonila počinitelje. Nemam pojma.'

'Odabrali smo stvarno kratku frizuru - kraću nego što smo očekivali. Zamalo sam dobila otkaz', nastavila je Hargitay i otkrila koliko je situacija zapravo bila ozbiljna.

Legendarna pixie frizura, iako nenamjerno kratka, ostala je upisana kao jedna od njezinih prepoznatljivih transformacija, a danas obožavatelji i dalje rado komentiraju fotografije iz tog razdoblja, zajedno s nizom drugih frizura koje je glumica isprobala kroz godine.

