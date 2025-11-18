Odvažan look joj dobro stoji: Ljepotica iz 'Bridgertona' više ne izgleda ovako

Daphne iz 'Bridgertona' iznenadila je svoje obožavatelje predstavivši posve novi imidž: bob frizuru koja potpuno mijenja njezin imidž.

Glumica, koju svi znaju kao Daphne Bridgerton , odnosno vojvotkinju od Hastingsa i suprugu Simona Basseta, odvažila se na promjenu koja se pokazala odličnim potezom.

Transformacija dolazi zahvaljujući frizeru Cervandu Maldonadou, poznatom po cool frizurama Daisy Edgar-Jones, Miley Cyrus, Kristen Stewart i Camille Morrone. Ovo je njegova prva suradnja s Phoebe Dynevor i, kako je objasnio, glumica je 'neko vrijeme imala dugu kosu i bila je spremna za promjenu'. Ta 'spremnost' savršeno oslikava profesionalni i osobni trenutak koji glumica proživljava: zatvaranje jednog poglavlja.

Ono što je Maldonado stvorio za nju nije bilo kakav bob. On ga definira kao 'modernu verziju klasičnog boba srednje duljine', posebno prilagođenu Phoebe. Duljina prati liniju čeljusti, lagano je teksturirana, s prirodnim pokretom i čistim završetkom koji uokviruje lice.

Za inspiraciju navodi dvije reference: Lauren Hutton iz 70-ih i Nastassju Kinski iz filma 'Pariz u Teksasu'. Rezultat je upravo to: svjež, sofisticiran, bezbrižno senzualan bob... Estetika koja kombinira baštinu 70-ih s trenutnim cool-girl stilom koji je popularan u Londonu, gdje živi i Phoebe.

Prije transformacije, glumica je eksperimentirala s tamnijim nijansama plave - medenom, karamel - pa čak i dubokom gotovo čokoladno smeđom bojom kose. Njezin stil bio je više romantičan te je odgovarao dojmu koji je ostavila u seriji Bridgerton u skladu s njezinim TV likom: klasična estetika, meki volumen i tradicionalniji imidž.

Inače, Phoebe nastavlja širiti svoju karijeru izvan 'Bridgertona'. Nakon uspjeha u seriji Fair Play i sve veće prisutnosti u britanskim i američkim produkcijama, glumica se nalazi u ključnom trenutku: odabiru kvalitetnih projekata koji će na najbolji način definirati njezinu umjetničku zrelost.

Serija 'Bridgerton' koja je postigla veliki uspjeh i ima vojsku fanova, ima tri sezone, a četvrta sezona će biti objavljena u dva dijela: prvi dio sa 4 epizode izlazi 29. siječnja 2026., a drugi dio sa preostalih 4 epizode 26. veljače 2026. Također je potvrđeno da će biti snimljene peta i šesta sezona.