Ovakve raskošne poklone pod borom dobivaju kraljica Camilla i princeza Kate

Kraljica Camilla i princeza Kate dobit će na poklon od svojih supruga obiteljski nakit, a kralj Charles III, kao i svakoga Božića pažljivo bira poklone i za svoje zaposlenike.

Bivši kraljevski batler Grant Harrold , otkrio je da će kralj Charles i princ William i ovog Božića svojim suprugama darovati važne darove, odnosno vrijedan nakit koji u sebi nosi povijest i obiteljsku tradiciju. Taj nakit, dodaje Harrold, često potječe iz kolekcija pokojne kraljice Elizabete II., kraljice majke ili princeze Diane.

'Na Badnjak članovi kraljevske obitelji tradicionalno daruju šaljive poklone, ali je Božić rezerviran za osobne, sentimentalne darove. U to spada i nakit koji se prenosi generacijama', izjavio je ranije Harrold. Dodao je da u kraljevskoj privatnoj kolekciji još uvijek postoji mnogo nevjerojatnog nakita, pa je vrlo moguće da će ovog Božića Camilla i Catherine, odnosno Kate Middleton, otkriti dio te riznice', dodao je.

Camilla, supruga kralja Charlesa III, poznata po svojoj ljubavi prema biserima i klasičnim broševima, vjerojatno će dobiti upravo takve komade – sofisticirane, elegantne i bezvremenske. Princeza od Walesa pak, poznata je po tome da nosi prstenje i naušnice s obiteljskom simbolikom. Njezin najpoznatiji komad svakako je safirni zaručnički prsten koji je nekada pripadao princezi Diani. Uz naslijeđene dragulje, voli i suvremeni nakit, uključujući komade dizajnera poput Kiki McDonough i Anite Dongre, pa bi ovog Božića mogla primiti zanimljiv poklon koji sadržava kombinaciju starinskog i modernog nakita.

Kraljevski darovi s osobnim žigom

Dok kralj Charles biranjem nakita za svoju suprugu njeguje obiteljsku tradiciju, istovremeno ne zaboravlja ni svoje zaposlenike. Već desetljećima poznat je po svojoj velikodušnosti i osobnoj pažnji koju iskazuje onima koji rade u kraljevskim rezidencijama.