Ovakve raskošne poklone pod borom dobivaju kraljica Camilla i princeza Kate

25.12.2025 u 08:19

I ovoga Božića, najznačajnije ženske članove kraljevske obitelji, kraljicu Camillu i princezu Kate, očekuje niz posebnih darova

Kraljica Camilla i princeza Kate dobit će na poklon od svojih supruga obiteljski nakit, a kralj Charles III, kao i svakoga Božića pažljivo bira poklone i za svoje zaposlenike.

Bivši kraljevski batler Grant Harrold, otkrio je da će kralj Charles i princ William i ovog Božića svojim suprugama darovati važne darove, odnosno vrijedan nakit koji u sebi nosi povijest i obiteljsku tradiciju. Taj nakit, dodaje Harrold, često potječe iz kolekcija pokojne kraljice Elizabete II., kraljice majke ili princeze Diane.

Novi dom princa Williama i Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: EPA/montaža Neven Bučević

'Na Badnjak članovi kraljevske obitelji tradicionalno daruju šaljive poklone, ali je Božić rezerviran za osobne, sentimentalne darove. U to spada i nakit koji se prenosi generacijama', izjavio je ranije Harrold. Dodao je da u kraljevskoj privatnoj kolekciji još uvijek postoji mnogo nevjerojatnog nakita, pa je vrlo moguće da će ovog Božića Camilla i Catherine, odnosno Kate Middleton, otkriti dio te riznice', dodao je.

Camilla, supruga kralja Charlesa III, poznata po svojoj ljubavi prema biserima i klasičnim broševima, vjerojatno će dobiti upravo takve komade – sofisticirane, elegantne i bezvremenske. Princeza od Walesa pak, poznata je po tome da nosi prstenje i naušnice s obiteljskom simbolikom. Njezin najpoznatiji komad svakako je safirni zaručnički prsten koji je nekada pripadao princezi Diani. Uz naslijeđene dragulje, voli i suvremeni nakit, uključujući komade dizajnera poput Kiki McDonough i Anite Dongre, pa bi ovog Božića mogla primiti zanimljiv poklon koji sadržava kombinaciju starinskog i modernog nakita.

Kraljevski darovi s osobnim žigom

Dok kralj Charles biranjem nakita za svoju suprugu njeguje obiteljsku tradiciju, istovremeno ne zaboravlja ni svoje zaposlenike. Već desetljećima poznat je po svojoj velikodušnosti i osobnoj pažnji koju iskazuje onima koji rade u kraljevskim rezidencijama.

Bivši kraljevski vrtlar Jack Stooks otkrio je ranije kako kralj, sada 77-godišnjak, svake godine svakom članu osoblja daruje osobni poklon i božićnu čestitku koju ručno potpisuje. 'Kralj i kraljica Camilla uvijek su prisustvovali tradicionalnom božićnom partyju za zaposlenike. Tijekom večeri družili bi se sa svima, razgovarali i osigurali da se svatko osjeća cijenjeno', prisjetio se Stooks u razgovoru za Heart Bingo.

Nakon zabave, svi zaposlenici dobivaju darove koji su najčešće funkcionalni i profinjeni, poput setova za sol i papar, šalica, čaša, poslužavnika i tanjura s monogramom princa od Walesa. U ranijim godinama kralj je čak poklanjao tradicionalni božićni puding, a svi zaposlenici dobivaju i potpisanu čestitku od kralja i Camille.

Prema tradiciji, kraljevska obitelj će Božić provesti u imanju Sandringham u Norfolku, gdje će se svi okupiti na božićnoj misi u crkvi sv. Marije Magdalene, a zatim prisustvovati obiteljskom ručku. Upravo tada bi Camilla i Kate mogle zablistati s novim nakitom koji će zasigurno privući pažnju modnih zaljubljenica diljem svijeta.

