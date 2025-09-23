SVE ZBOG FILMA

Velika vijest iz Thompsonove obitelji: Kći Diva putuje u Kanadu, mama puca od sreće

23.09.2025 u 09:33

Marko Perković Thompson i supruga Sandra
Marko Perković Thompson i supruga Sandra
Marko Perković Thompson podijelio je ponos koji se ne da sakriti: kći Diva Marija nakon sjajnog debija u filmu 'Diva' nastavlja festivalski put i širi krila izvan regije. Uloga pastirice iz Duvna, pohvale filmske ekipe i najave međunarodnih projekcija pretvorile su prvi set u odskočnu dasku. Među ostalim putuje u Kanadu u kojoj je odrasla i dugo živjela njezina majka Sandra

Prije nekoliko dana u Mostaru je održana premijera dugomentražnog filma 'Diva' redatelja Branka Perića na kojoj je svu pažnju ukrala Diva Marija Perković koja se iskazala na velikom platnu u ulozi Danice.

Marko Perković Thompson na svom Facebook profilu pohvalio se kako će film, s njegovom mezimicom 'imati projekcije u Australiji, Kanadi, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i na drugim mjestima širom svijeta'.

Uloga u filmu Divi Mariji povjerena je na preporuku redatelja i producenta Stevea Ravića. Kao prijatelj Marka i obitelji Perković, primijetio je, kaže, da Diva Marija ima jedinstven talent.

Volja i odlučnost

'Njezina mama Sandra mi je na to ukazala i od tada sam joj posvetio pažnju. Vidio sam da ne samo da ima strast prema glumi i nastupanju, već i volju, odlučnost i, što je najvažnije, veliki talent. Pomislio sam da je ovo pravi projekt i pravi trenutak za njen debi, pa sam nazvao Branka (Perića, redatelja filma) da predložim Divu za ulogu, a ostatak je povijest. Moram reći da sam osobno vrlo ponosan na rezultat koji je postigla i sretan sam što mogu reći da je pred njom velika budućnost pred kamerom', ispričao je Ravić za Cro portal i dodao da će je 'definitivno angažirati i u svojim budućim projektima'.

Ispričao je kako će se film 'Diva' među ostalim promovirati na American Film Market u Los Angelesu ovog studenog te da je film privukao interes filmskih festivala u zemljama poput Bangladeša i Kostarike. Očekuju ih projekcije u Australiji, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, zemlji odakle je u Hrvatsku stigla Sandra Rogić, danas Perković, Thompsonova supruga.

Velika su obitelj

Podsjetimo, Thompson je i njegova buduća supruga upoznali su se početkom 2000.-ih, na jednom od njegovih koncerata u Torontu. Kanađanka hrvatskih korijena tada je posve slučajno otišla na taj koncert, a nakon njega poželjela se fotografirati s pjevačem. Ljubav s diplomiranom ekonomisticom je ubrzo planula, a kad se pjevač vratio s turneje, svojim prijateljima povjerio da je Sandra izabranica njegova života. Osim Dive Marije imaju još četvero djece.

Par je građanski brak sklopio 2003. godine, a nakon što je s Danijelom Martinović, dobio poništenje crkvenog braka su se vjenčali 2006. godine
