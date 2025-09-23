Velika vijest iz Thompsonove obitelji: Kći Diva putuje u Kanadu, mama puca od sreće

Marko Perković Thompson na svom Facebook profilu pohvalio se kako će film, s njegovom mezimicom 'imati projekcije u Australiji, Kanadi, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i na drugim mjestima širom svijeta'.

Volja i odlučnost

'Njezina mama Sandra mi je na to ukazala i od tada sam joj posvetio pažnju. Vidio sam da ne samo da ima strast prema glumi i nastupanju, već i volju, odlučnost i, što je najvažnije, veliki talent. Pomislio sam da je ovo pravi projekt i pravi trenutak za njen debi, pa sam nazvao Branka (Perića, redatelja filma) da predložim Divu za ulogu, a ostatak je povijest. Moram reći da sam osobno vrlo ponosan na rezultat koji je postigla i sretan sam što mogu reći da je pred njom velika budućnost pred kamerom', ispričao je Ravić za Cro portal i dodao da će je 'definitivno angažirati i u svojim budućim projektima'.

Ispričao je kako će se film 'Diva' među ostalim promovirati na American Film Market u Los Angelesu ovog studenog te da je film privukao interes filmskih festivala u zemljama poput Bangladeša i Kostarike. Očekuju ih projekcije u Australiji, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, zemlji odakle je u Hrvatsku stigla Sandra Rogić, danas Perković, Thompsonova supruga.