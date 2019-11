Siromaštvo, toksična veza, kao ni ozbiljna bolest nisu je uništili: 'Bol i anksioznost preuzeli su kormilo mog života, bio je to jedan od najstrašnijih trenutaka'

Svojim posljednjim singlom 'Lose You To Love Me' Selena Gomez ušla je u povijest kao prva glazbenica koja je paralelno zasjela na prva mjesta ljestvica Billboard i Rolling Stone. Uz to je ponosna na Netflixov dokumentarac 'Living Undocumented', na kojem je radila kao izvršna producentica, a povodom čijeg je izlaska otkrila i obiteljsku tajnu - priču o članovima obitelji koji su u Ameriku došli bez prijeko potrebnih papira. S Netflixom je već kao producentica surađivala na hit seriji '13 Reasons Why', a uz sve to glazba je cijelo vrijeme bila dio njezina života, iako se zbog zdravstvenih razloga na neko vrijeme povukla iz javnosti, s društvenih mreža... a sve kako bi se posvetila oporavku i prijeko potrebnoj rehabilitaciji

Selena Maria Gomez rođena je 22. srpnja 1992. u gradu Grand Prairie u Teksasu, a ime su joj roditelji Ricardo Joel Gomez i Amanda Dawn Cornett dali po tragično preminuloj pjevačici i glumici Seleni. Njezin otac vuče meksičke korijene, dok je njezina majka, koja je kao dijete posvojena, porijeklom iz Italije, a Selenu je rodila sa samo 16 godina.

Kada je imala pet godina, njezini su se roditelji odlučili razvesti, a ona je ostala živjeti s majkom koja se kasnije preudala za Briana Teefeyja i s njim dobila kćer Gracie. Još jednu polusestru, Victoriju, dobila je iz drugog braka njezina oca. Djetinjstvo i odrastanje obilježili su financijski problemi obitelji, a njezina majka svim se silama trudila krpati kraj s krajem. Koliko im je život bio težak, govori i podatak kojeg se prisjetila sama pjevačica i glumica - toga da su skupljali sitan novac kako bi platili benzin, ali i kako bi često išli u lokalni dućan te su za dolar kupovali hranu za večeru. 'Bila sam frustrirana time što su se moji roditelji rastali i činilo mi se kako svjetlo na kraju tunela neće nikada doći. Moja se mama jako trudila i borila kako bi meni priuštila bolji život i danas, kada razmišljam o tome, prestrašena sam pri samoj pomisli što bi od mene bilo da sam ostala u Teksasu', prisjetila se Selena Gomez i dodala:

'U mojoj blizini mama se uvijek pravila snažna. Roditi dijete sa 16 godina bila je velika odgovornost, a ona je na kraju odustala od svega kako bi život podredila meni, radeći odjednom po tri posla, sve kako bi meni bilo bolje.' Zanimljivo je da je odgajana u katoličkoj vjeri te je s 13 godina odlučila nositi prsten nevinosti, a koji je njezin otac potom odnio u crkvu kako bi ga blagoslovili.

'Zapravo me iskoristio za primjer drugoj djeci da namjeravam održati obećanje dano sebi, obitelji i Bogu.' Prsten je skinula 2010. godine, a sedam godina kasnije otkrila je kako joj vjera kao takva ne znači previše, za razliku od njezina osobnog odnosa s Bogom. Budući da su njezini roditelji bili mladi te su dio njezina odrastanja proveli školujući se, Selena je često bila s bakama i djedovima koji su se brinuli o njoj. Ljubav prema pozornici rodila joj se u najranijoj dobi, osobito nakon što je vidjela svoju majku kako se sama priprema za nastupe.

Na audicije je krenula poprilično rano, a jedno od prvih danas poznatih imena s kojima je započela svoj put u showbiznisu bila je Demi Lovato, s kojom je bila na audiciji za 'Barney & Friends', u kojem su obje dobile svoje prve uloge, nakon čega su krenule nove ponude. Vrata tog za nju do tada tajnog svijeta otvorena su nakon što je dobila ulogu u hit tinejdžerskoj seriji 'Hannah Montana' na Disney Channelu, u kojoj je glumila pop zvijezdu Mikaylu. Paralelno s novim angažmanima Selena se s majkom preselila u Hollywood, a onda je, osim u glumi, svoj prostor pronašla u glazbi.

Sa samo 16 godina, u dobi u kojoj je njezina majka rodila nju, Selena Gomez potpisala je ugovor s izdavačkom kućom Hollywood Records, a koja je već imala ugovore s Miley Cyrus i Demi Lovato. Uspjeh je bio neviđen, no 2014. sve je iznenadila neobičnim potezom. Naime, odlučila je dati otkaz svojoj majci i očuhu, koji su od početka radili kao njezini menadžeri, a svoju je karijeru položila u ruke WME-a i tima Brillstein. Albumi i turneje su se nizali, no rijetki su znali da u njezinu privatnom životu i nije bilo baš sve tako divno i bajno. Godine 2016., tijekom svjetske turneje Revival, Selena Gomez otkazala je koncerte u Europi i Južnoj Americi zbog zdravstvenih razloga, točnije napadaja panike, depresije i anksioznosti uzrokovanih autoimunom bolešću, lupusom, te se prijavila u rehabilitacijsku kliniku.

Selena je odlučila fokusirati se na svoje psihičko zdravlje, a zbog svega se maknula i s društvenih mreža. Za svoje prvo pojavljivanje u javnosti odabrala je dodjelu nagrada American Music, za koju je bila nominirana u nekoliko kategorija. Inače, lupus joj je dijagnosticiran između 2012. i 2014. godine, no o tome je odlučila progovoriti tek naknadno. Koliko joj je ta bolest donijela problema, govori i podatak da joj je 2017. transplantiran bubreg i to u najvećoj tajnosti. Da se podvrgnula transplantaciji, otkrila je sama na Instagramu, objavivši fotografiju iz bolničkog kreveta na kojoj, odmah do nje, leži njezina najbolja prijateljica, glumica Francia Raisa, koja joj je i donirala bubreg.

Kada je riječ o ljubavnom životu, dečki Selene Gomez poznati su široj javnosti. Godine 2008. bila je u vezi s današnjim suprugom Priyanke Chopre, Nickom Jonasom, te se čak pojavila u spotu Jonas Brothersa 'Burnin' Up'. To nije predugo trajalo, a u prosincu 2010. započela je svoju najpoznatiju vezu - onu s kanadskom pop senzacijom Justinom Bieberom. Od samog početka njihov je odnos bio prepun uspona i padova, mnogi bi rekli toksičan i loš za oboje. Prvi su put prekinuli u studenom 2012., no pomirili su se nakon samo nekoliko tjedana, da bi potom u siječnju 2013. krenuli svatko svojim putem. Tijekom iduće tri godine još su nekoliko puta mirili se i prekidali, a novu šansu dali su si krajem 2017. I tada su izdržali tek nekoliko mjeseci, a konačan kraj njihove veze zbio se u ožujku 2018.

Justin Bieber ubrzo je nakon toga započeo vezu s današnjom suprugom Hailey Baldwin, dok je Selena uselila s reperom The Weekndom. I dok je Bieber s Hailey pronašao ljubavnu sreću, Selena Gomez danas je sama, posvećena sebi, svom zdravlju, ali i karijeri. Prošle godine još se jednom povukla iz javnosti, prijavivši se dobrovoljno na rehabilitaciju, a sve kako bi se fokusirala na psihičko zdravlje. Kako je i sama priznala, danas je sretnija i zdravija no ikada, a sve zahvaljujući svemu kroz što je prošla posljednjih mjeseci.

'Prošle godine patila sam i psihički i tjelesno. Nisam se mogla prisiliti da se nasmijem niti se praviti da je sve u redu, kada nije bilo. Imala sam osjećaj kao da su bol i anksioznost preuzeli kormilo mog života i to mi je bio jedan od najstrašnijih trenutaka.