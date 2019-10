Da uspije, pristajao je na sve: Čistio je lavlje kaveze, glumio u pornofilmu, a na kraju je prodao i svog psa kako bi preživio... danas o tome ne mora razmišljati

Do danas je filmska saga o slavnom Rockyju zaradila više od milijarde dolara samo prikazivanjem u kinodvoranama diljem svijeta, čime je ujedno postala najuspješnijom franšizom svih vremena. Priču o Rockyju Balboi vjerojatno su svi čuli, no isto tako malen je broj ljudi koji su znali kako je ona nastala, čineći je tako jednom od najinspirativnijih holivudskih priča

Ranih 70-ih tada još nepoznati glumac Sylvester Stallone tražio je svoj put do uspjeha u New Yorku. Iako je iza sebe imao ulogu u filmu 'The Lords of Flatbush', bio je bez novca i jedva je preživljavao. 'Nakon što sam snimio 'The Lords of Flatbush' odlučio sam da je vrijeme da se vratim u Kaliforniju, no ni tamo nije bilo ništa bolje. Dapače, doslovce sam morao prodati svog psa jer nije bilo drugog načina. Da je ostao sa mnom, bio bi gladan jer nisam imao novca da mu kupim hranu', prisjetio se jednom Sylvester Stallone i dodao:

'I onda sam jedne večeri otišao pogledati meč Muhammada Alija i Chucka Wepnera, a ono što sam vidio i doživio bilo je nevjerojatno.' Taj je meč za njega bio prijelomni trenutak jer je pronašao inspiraciju u njemu. Počeo je pisati scenarij i završio ga za samo tri dana. Imao je tek 90 stranica i na kraju je samo trećina završila u filmu, no scenarij je imao u rukama. Nedugo nakon toga našao se na audiciji, na kojoj je shvatio da mu glavna uloga za koju se natjecao uopće ne leži, ali je producentima usput ispričao o priči koju je napisao, a oni su mu rekli da je donese.

Nakon što su pročitali scenarij oduševili su se, no samog Stallonea nisu vidjeli u ulozi Rockyja Balboe jer je u to vrijeme bio nepoznato ime u Hollywoodu. Umjesto njega poželjeli su nekog poput Ryana O'Neila ili Burta Reynoldsa. Samom Stalloneu ponudili su 360 tisuća dolara za scenarij, postavivši uvjet da on ne bude Rocky. U to vrijeme on je financijski bio na rubu očaja - bez novca, sa 106 dolara na računu i bez psa, kojeg je prodao kako bi platio račune - ipak, sve to nije ga uvjerilo da odustane od glavne uloge.

'Bio sam svjestan toga da ću se, ako prodam scenarij i ne odigram glavnu ulogu, iz očaja baciti sa zgrade. To je bio jedan od onih trenutaka u kojem jednostavno bacite karte na stol i kažete: 'Ovo moram napraviti! Možda sam doista pogrešan odabir, možda ću sa sobom povući puno ljudi, no ja jednostavno vjerujem da ovo moram napraviti!' Producenti su na kraju popustili i dali glumcu milijun dolara da snimi film u kojem će glavnu ulogu imati upravo on. Budžet nije probio, dapače ostalo je još novca jer je umjesto profesionalnih glumaca angažirao obitelj i prijatelje, snimalo se malim, ručnim kamerama te je većina scena nastajala iz prve, bez mogućnosti ponavljanja, i sve je završeno u samo 28 dana.

U konačnici, za taj je film Sylvester Stallone zaradio devet nominacija i osvojio tri Oscara, uključujući onaj za najbolji film. A kako je izgledao njegov put do prvog Oscara? Moglo bi se reći da nije bio nimalo lagan. Već pri samom rođenju, 6. srpnja 1946., susreo se s prvim problemima. Zbog komplikacija na porodu Stallone je ostao djelomice paraliziran na lijevoj strani lica, što je uključivalo bradu, usne i jezik. Posljedice toga vidljive su i danas jer mu je ostao specifičan pogled, kao i lagano mumljanje.

Djetinjstvo su mu obilježile konstantne svađe roditelja, koje su rezultirale razvodom, a Sylvester je većinu vremena proveo živeći na dvije adrese. Zbog svog je izgleda i teškog govora često bio na meti, a kao rezultat svega zaradio je isključenja iz škola, točnije izbačen je iz čak 10 škola, ponajviše zbog tučnjava i problema s ponašanjem. S financijskim se problemima stalno suočavao, zbog čega je izbačen iz stana te je tri tjedna živio kao beskućnik. Da zaradi novac, Stallone je pristao glumiti u soft core pornografskom filmu 'The Party at Kitty and Stud's', za koji je, za dva dana snimanja, dobio tek 200 dolara.

'Postojale su dvije mogućnosti - ili da snimim film ili da opljačkam nekoga, jer sam doista bio na kraju.' Osim uloge u pornofilmu, zarađivao je čisteći kaveze u zoološkom vrtu, radio je kao portir i čuvar u noćnom restoranu, cijelo vrijeme maštajući da postane glumac. Tada je bio u braku s fotografkinjom Sashom Czack, kojoj je u očaju ukrao nakit i prodao ga, a u tom razdoblju je za samo 25 dolara prodao i voljenog psa. Kada ga je ostavio kod novog vlasnika, otišao je u suzama. A kada je zaradio prvi novac za film 'Rocky', prva stvar koju je napravio bila je ta da je otkupio svog psa Butkusa.