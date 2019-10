Kao tinejdžer Robert De Niro bio je član bande, zbog čega je godinama kasnije savršeno utjelovio uloge mafijaša, a zbog duge jezičine dobivao je i prijetnje smrću

Poznat zbog svoje predanosti, Robert De Niro za svoje se uloge pomno pripremao - živio je na Siciliji, natukao kilograme, izbrusio zube, a najbolje uloge, one mafijaša, odigrao je bez premca zahvaljujući svom odrastanju u Maloj Italiji, u kojoj je jedno vrijeme proveo kao član bande. Tijekom karijere snimio je mnoge filmove, a najviše suradnji imao je s Martinom Scorsesejem, čiji film 'The Irishman' trenutno i promovira

Svoj posljednji, donekle hvaljen film holivudska je legenda snimila 2012. Bio je to film 'U dobru i u zlu' s Bradleyjem Cooperom i Jennifer Lawrence, a sve što je poslije toga prihvaćao nije imalo rezultata. Nakon što je snimio neke od uloga koje su mu donijele status holivudske legende, poput 'Kuma', 'Lovca na jelene', 'Casina', 'Vrućine'..., Robert De Niro je napravio zaokret i krenuo snimati komedije.

Mnogi tvrde kako je tijekom 2000-ih prihvaćao uloge u filmovima samo da bi dobio honorar, ne razmišljajući kako će se to odraziti na njegovu karijeru. Ti isti ne vjeruju da mu je novac bio toliko prijeko potreban jer je odavno pronašao način na koji zaraditi milijune sa strane - osim što je suosnivač Tribeca Film Festivala, suvlasnik je popularnog lanca restorana s japanskim specijalitetima Nobu, u koji je zabranjen ulazak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Njegova vjerna publika takve mu uloge nije oprostila, no čini se da bi se sada to moglo promijeniti. Gledatelji diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju 27. studenog, kada će napokon, u toplini svog doma na Netflixu, moći pogledati njegov najnoviji uradak - 'The Irishman'. Upravo tim filmom De Niro se vratio na mjesto koje mu toliko zasluženo pripada s provjerenim timom - Alom Pacinom, Joeyjem Pescijem i Martinom Scorsesejem - a sve zahvaljujući odluci Netflixa da u njihovu ideju uloži 140 milijuna dolara i pritom im da u potpunosti odriješene ruke da naprave što žele. I oni su to i napravili u filmu koji traje nevjerojatnih tri sata i 30 minuta.

'Kako stariš, tako postaješ emotivniji. Postaneš svjestan da bi ovo mogla biti posljednja stvar koju ćeš učiniti', izjavio je nedavno 75-godišnji Robert De Niro, očito svjestan toga da nitko ne može garantirati i tvrditi da upravo ovaj film sa Scorsesejem možda nije i posljednji koji će snimiti jer trenutačno radi na desetom zajedničkom projektu u kojem će im se pridružiti još jedan Scorsesejev ljubimac, Leonardo DiCaprio, stoga je i sam želio opravdati očekivanja gledatelja. Zapravo, možda je više želio opravdati svoja očekivanja, nego ona obožavatelja, jer je De Niro odavno poznat kao čovjek koji ne voli pretjerano govoriti u javnosti, nerado daje intervjue, a kada ih i daje, prekida ih ukoliko pitanja nisu po njegovu ukusu.

Ipak, zbog njegova zvjezdanog statusa to mu mnogi opraštaju, iako ga je njegova 'duga jezičina' često koštala. Naime, otkako je na vlast u Americi stigao Donald Trump, između njega i De Nira vlada veliki animozitet. Slavni glumac po njemu je opleo već nebrojeno puta, što putem društvenih mreža, što izjavama, a zbog toga je čak dobio i prijetnje smrću kada su Trumpovi zagovornici poslali sumnjivu pošiljku s bombom u njegov ured. Na sreću, sve je po De Nira prošlo dobro, no čini se on to Trumpu nije oprostio, stoga i dalje nastavlja s prozivkama na njegov račun.

Robert Anthony De Niro Jr. rođen je 17. kolovoza 1943. u New Yorku. Njegovi roditelji bili su uvaženi umjetnici koji su se upoznali na satovima slikarstva. Njegova majka Virginia Admiral bila je nadarena slikarica koja je završila Berkley i postala uvaženo ime njujorške umjetničke scene 40-ih i 50-ih godina prošlog stoljeća, a njegov otac Robert De Niro bio je slikar, kipar i pjesnik kojeg su kritičari obožavali.

Njegovi roditelji bili su poznati kao zlatni par njujorškog umjetničkog kruga koji ipak nisu izdržali zajedno te su se rastali 1945. godine, kada je De Niro imao tek dvije godine. Većinu djetinjstva proveo je stoga uz svoju majku koja je, da bi ga prehranila i omogućila mu školovanje, radila razne poslove. Roberta De Nira opisali su kao bistrog dječaka prepunog energije kojeg je svijet filma očarao u najranijim godinama, zahvaljujući ocu. Osobito su ga privlačili filmovi u kojima je glavna zvijezda bila švedska glumica Greta Garbo. Budući da mu je majka povremeno radila i kao copyeditor za dramsku školu Maria Picator, kompenzacijom je omogućila sinu da pohađa satove glume.

Sa samo 10 godina De Niro je imao svoj prvi nastup i to odglumivši lava u 'Čarobnjaku iz Oza'. Nedugo nakon toga primljen je u prestižnu njujoršku školu High Scool of Music and Art, no kako je kasnije priznao, nikada se nije mogao uklopiti u natjecateljsku atmosferu koja je vladala u njoj, zbog čega je nakon samo nekoliko dana odlučio upisati javnu školu. No ni u njoj nije predugo izdržao, shvativši kako škola nije nešto što ga zanima, stoga se kao tinejdžer okrenuo 'tamnoj strani' pa se priključio talijanskoj uličnoj bandi koja mu je dala nadimak Bobby Milk, zbog njegove svijetle puti. Iako ni s njima nije proveo puno vremena, jer jednostavno nije bio takav karakter, upravo život s bandom pomogao mu je da se godinama kasnije uživi u uloge talijanskih mafijaša kojima se na kraju i proslavio.

Godine 1960., nakon što je posjetio svoje rođake u Kaliforniji, Robert De Niro u potpunosti je odustao od škole i odlučio se za glumu. Zašto je to odabrao, prisjetio se u jednom od svojih intervjua, rekavši: 'Gluma je jeftin način da radiš ono što se inače nikada ne bi usudio raditi.' Uz majčin blagoslov, uzeo je novac koji mu je spremila za studij i uložio sve u glumačku karijeru. Hrabrost se isplatila jer je nakon epizodne uloge u filmu 'Three Rooms in Manhattan' iz 1965. imao svoj pravi debi tri godine kasnije u filmu 'Pozdravi'. Nakon toga sve je krenulo baš onako kako je trebalo.

Pozornost je tako privukao ulogom umirućeg bejzbolaša u filmu 'Bang the Drum Slowly' 1973., a te iste godine započeo je i svoju suradnju s Martinom Scorsesejem, koji mu je dao priliku da s Harveyjem Keitelom odglumi sitnog mafijaša u 'Ulicama zla'. Već godinu kasnije utjelovio je mladog Vita Corleonea u Coppolinu 'Kumu II', za koju je u konačnici nagrađen Oscarom za najboljeg sporednog glumca. Sa Scorsesejem je do danas surađivao devet puta (trenutno rade na desetom projektu), pa je tako glumio u filmovima 'Taksist' 1976., 'New York, New York' (1977.), 'Razjareni bik' (1980.), 'Kralj komedije' (1983.), 'Dobri momci' (1990.), 'Rt straha' (1991.) i 'Casino' (1995.) te je u većini njih savršeno utjelovio šarmantne sociopate. Upravo je 'Taksist' bio važan za njegovu karijeru, a i dandanas, iako su od filma prošle 43 godine, ostala je kultna rečenica 'You talkin' to me?', koja zapravo i nije bila u scenariju, već je bila dijelom njegove improvizacije. Godine 1978. uloga Michaela Vronskyja u 'Lovcu na jelene' donijela mu je još jednu nominaciju za Oscara, ovoga puta u kategoriji najboljeg glumca.

Ono po čemu se najviše razlikovao od svojih kolega bila je njegova predanost ulogama - za film 'Rt straha' izbrusio je zube, nabacio 27 kilograma za 'Razjarenog bika', zbog 'Kuma' je živio na Siciliji te, naravno, radio kao taksist za 'Taksista'. No u strahu da će ga publika poistovjećivati isključivo s mafijaškim ulogama krenuo je u komedijaške vode. 'Analiziraj ovo' i 'Analiziraj ono', 'Dozvola za brak' i 'Dozvola za Fockere', samo su neki od njih. Ipak, gledatelji su ga više voljeli u filmovima poput 'Vrućine' u kojoj je 1995. glumio s Alom Pacinom.

Paralelno s filmskom karijerom De Niro je gradio obitelj, a ženio se dva puta. Iz prvog braka s Diahnne Abbott ima sina Raphaela, a posvojio je i njezinu kćer Drenu. U dugogodišnjoj vezi s bivšim modelom Toukie Smith ima blizance Juliana Henryja i Aarona Kendricka, a nedavno je okončan i njegov drugi brak s bivšom stjuardesom Grace Hightower, s kojom ima sina Elliota.