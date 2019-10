Rekli su joj da će trajati tek 11 godina, no ona je uspjela nemoguće - proslavila je 33 godine u modnom svijetu, onom u kojem je postala prva žena tamne boje kože na naslovnici Voguea

Danas vjerojatno najpoznatija ‘crna pantera’ na svijetu, Naomi Campbell rođena je 22. svibnja 1970. godine u Londonu. Majka Valerie Morris bila je plesačica s Jamajke, koja je ostala trudna s Naomi, što se njezinu biološkom ocu nije svidjelo pa ih je ostavio samo dva mjeseca nakon njezina rođenja. O njemu nerado govori, no zato nikada nije krila to da je očinsku figuru pronašla u Quincyju Jonesu, a djeda u Nelsonu Mandeli

Majka joj se naknadno udala za drugog muškarca, a Naomi je odlučila uzeti i prezime svog očuha. Tijekom najranijeg djetinjstva Naomi Campbell odrastala je u Rimu , u kojem joj je majka u to vrijeme radila kao plesačica, a potom su se vratile u London te je nastavila živjeti s rođacima dok je Valerie Morris bila na europskoj turneji s plesnom skupinom Fantastica.

Već od treće godine pohađala je govorničku Barbara Speake Stage School, a s deset je upisala i Italia Conti Academy of Theatre Arts. Prvi javni nastup imala je kao sedmogodišnjakinja pojavivši se u videu Boba Marleyja ‘Is This Love’.

‘Imala sam doista divno djetinjstvo, no uvijek sam se osjećala kao odrasla osoba zarobljena u tijelu djeteta. Sa samo pet godina upisala sam Barbara Speake Stage School u zapadnom dijelu Londona, a što je za mene značilo svakog jutra putovati iz južnog Londona te promijeniti bus i dva vlaka. Do dvanaeste godine živjela sam kod bake jer je mama, kao plesačica, živjela u Italiji, pa u Švicarskoj. Sjećam se da je uvijek imala nevjerojatan stil i gracioznost.

Kada sam imala 12 ili 13, nosila je jednu reviju i sjećam se da mi je pokazivala kako trebam hodati. Do svoje četrnaeste imala sam jasnu viziju onog što želim nositi - bila sam gotičarka, nosila sam duge crne haljine i jakne te martensice’, opisala je svoje odrastanje u biografiji, a potom se prisjetila i trenutka u kojem je ‘otkrivena’ na ulici.

Mama je željela da nastavim školu, a ja sam na svoju ruku otišla kod Beth. Ona me našminkala, složila mi kosu i odvela na krov zgrade te snimila moje prve crno-bijele fotografije.’

‘Bilo je toplo travanjsko popodne i družila sam se s prijateljima nakon škole. Bile smo odjevene u uniforme koje su se sastojale od kilta, veste, košulje, prsluka i kravate. Odjednom mi je prišla jedna žena i pitala želim li biti manekenka. Iako sam bila oduševljena, kada sam to rekla mami, njoj se ta ideja nije ni najmanje svidjela jer smo svi već tada čuli priče o djevojkama kojima su se nudili takvi poslovi.

Tri mjeseca kasnije Naomi je potpisala svoj prvi ugovor s agencijom Synchro i dobila prvi angažman - naslovnicu britanskog Ellea koju je snimala u New Orleansu . Ubrzo nakon što se vratila u London na vrata su joj pokucala i nekolicina američkih modnih agenata, a svoj prvi poziv na Fashion Week u Parizu dobila je već sa 16.

‘Taj prvi put u Pariz je sa mnom išla teta June, no uskoro sam krenula sama na putovanja. U jednom od posjeta Parizu ukrali su mi sav zarađeni novac. Nitko mi nije rekao da moram spremiti sve na sigurno i izgubila sam sve zarađeno. Nisam nikog poznavala, a onda mi je Amanda Cazalet, koja je snimala za francuski Elle isti dan kada i ja, predložila da provedem dan s njom kod jednog dizajnera na probi uoči revije. Bio je to moj prvi susret s Azzedineom Alaiom.’

Kako je rekla, u tom trenutku nije imala pojma tko je on, no osjećala je neku sigurnost. Ispričala mu je da je došla iz Londona, kako su je opljačkali, a on joj je predložio da odsjedne kod njega, umjesto u hotelu. Nazvao je njezinu majku i idući dan uselila se u njegovu kuću na Rue du Parc-Royalu. Od tog dana svaki put kada bi došla u Pariz živjela je kod slavnog dizajnera, zahvaljujući kojem je upoznala i ostale slavne osobe - Tinu Turner, Jerry Hall, Grace Jones…