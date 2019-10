Američka ljepotica koja je gledala smrti u oči iza sebe ima četiri braka i troje djece, a sve što je postigla u životu može zahvaliti svom izgledu, ali i upornosti

Modni svijet ostavila je bez teksta čim se pojavila, što zbog svog savršenog izgleda, što zbog nevjerojatne osobnosti. Rijetki su bili i muškarci koji su ostali imuni na njezinu ljepotu te šarm, no niti jednom nije uspjelo ono o čemu je cijeli život maštala - pružiti joj život kao iz bajke

Christie Brinkley rođena je kao Christie Lee Hudson 2. veljače 1954. godine u obitelji Herberta i Marjorie Hudson. Roditelji su joj se ubrzo razveli, a majka se preudala za Dona Brinkleyja. Nakon što ju je posvojio televizijski producent i scenarist bilo je jasno da njezin životni put neće proći nezamijećeno. Završivši srednju školu odlučila se iseliti iz obiteljskog doma u Kaliforniji i ostvariti svoje snove. Tako se već s 18 preselila u Pariz, u kojem je željela upisati umjetničku školu kako bi postala velika umjetnica. Iduće tri godine radila je kao pripravnik ilustrator s nekim od najvećih imena tog doba, no svemu je tome došao kraj već 1973., kada ju je u pošti sreo američki fotograf Errol Sawyer i oduševio se njezinim izgledom.

Prišao joj je i ponudio da joj snimi testne fotografije i upozna s Johnom Casablancasom iz modne agencije Elite Model Management. Iako su se svi divili njezinoj ljepoti i izgledu, sama Christie Brinkley nije bila uvjerena da ima ono nešto što je potrebno za bavljenje manekenstvom. Njezin sastanak s čelnicima Elite Model Managementa završio je pozitivno po sve i ona je brzo uvučena u modni svijet, koji joj je na kraju postao i životni poziv. Među prvim poznanstvima bila su joj ona s najboljim modnim fotografima Patrickom Demarchelierom i Mikeom Reinhardtom, a koji nisu krili oduševljenost njezinim izgledom te su je spojili s Eileen Ford iz agencije Ford Models.

Christie se ubrzo vratila u Kaliforniju, upoznala s Eileen Ford i dobila tri velike kampanje. No dani u Parizu nisu joj ostali u sjećanju samo zbog poslovnog početka, već i zbog ljubavi. Zaljubila se naime u Jean-Francoisa Allauxa, francuskog umjetnika za kojeg se odlučila udati nakon samo nekoliko mjeseci poznanstva. Christie Brinkley u to je doba imala tek 19 godina, a njezin prvi suprug ostao je uz nju od 1973. do 1981. godine.

A onda se dogodio preokret. Stigla je 1979. godina i dobila je ponudu da snimi svoju prvu naslovnicu za Sports Illustrated, točnije za izdanje Swimsuit. Koliki je uspjeh postiglo to izdanje, govori i podatak da su urednici odmah potom potpisali ugovor s njom da im bude zaštitno lice iduće dvije godine. Kako je njezina karijera rasla, tako je brak išao prema svome kraju. No o tim godinama njezina života malo se zna, a rijetke su i fotografije supružnika.

Nedugo nakon razvoda Christie je započela vezu s nasljednikom carstva Moët-Chandon Champagne, Olivierom Chandonom de Braillesom, s kojim je bila u vezi i Andie MacDowell. Novog partnera Brinkley je upoznala u New Yorku, na partiju Studija 54, tijekom promocije njezina novog kalendara. Nažalost, niti ta veza nije potrajala, a godinu kasnije Chandon je poginuo u automobilskoj nesreći. Do 1982. godine Christie se već afirmirala kao jedna od najboljih manekenki u biznisu - u samo sedam godina snimila je 150 naslovnica časopisa, a i napravila je nešto što niti jedna djevojka prije nje nije napravila: potpisala je ugovor s kozmetičkim brendom Covergirl, i to na 25 godina.

Godinu kasnije napravila je kratki izlet u glumačke vode, kada je dobila ulogu u filmu ‘Godišnji odmor snova’, no unatoč pozitivnim komentarima, vratila se tamo gdje se najbolje osjećala - u modni svijet. Za nju je 1982. bila velika i u privatnom životu. Te godine odmor je provodila s prijateljicom, supermodelom Elle Macpherson i u to doba još nepoznatom Whitney Houston na Karibima. Djevojke su uživale u izvedbi Billyja Joela na klaviru, a Christie Brinkley nije mogla skinuti pogled s njega. S druge strane, slavni glazbenik nije se mogao odlučiti između nje i Elle Macpherson, pa su započeli vezu tek nakon što je zatražio od Christie da se pojavi u spotu za njegovu pjesmu ‘Uptown Girl’.

Veza je postajala sve jača i par se ubrzo odlučio vjenčati 1985. na jahti koja je plovila rijekom Hudson. Romantična ceremonija, na kojoj je bilo 175 članova obitelji i prijatelja, bila je kruna njihove ljubavi, a koliko je bio opčinjen svojom suprugom, Billy Joel pokazao je posvetivši joj album ‘An Innocent Man’. Te iste godine kada su se vjenčali Billy i Christie dobili su i prvo dijete, kćer kojoj su dali ime Alexa Ray. Pjevač je svojoj kćeri napisao i pjesmu, ‘Goodnight, My Angel’, a Alexa je od roditelja naslijedila ono najbolje - od majke izgled, a od oca nevjerojatni glazbeni talent.

Nažalost, borba Billyja Joela s alkoholizmom i depresijom postajala je sve teža, a iako je Christie Brinkley bila uvjerena kako će upravo ona biti ta koja će mu pomoći i uspjeti ga promijeniti, to joj nije pošlo za rukom. Ipak, iako je brak krenuo nizbrdo, on joj je donio i neke dobrobiti jer se povećao interes za nju u modnom svijetu te je u jednom trenutku postala jedno od najtraženijih lica. Koliko je svijet bio zaluđen njome i njezinim izgledom, govori i to da je s Cheryl Tiegs i Beverly Johnson dobila plastičnu lutku koje su bile napravljene po njima, a onda je dobila i vlastiti televizijski show. To nije dugo trajalo i nije krila nezadovoljstvo ponuđenim, a onda se u devedesetim sve okrenulo jer je modni svijet zaludila etnička različitost, u što se američki šarm Christie Brinkley nije ni najmanje uklapao.

Ne samo da je počela gubiti poslovne angažmane, već je i njezina obitelj počela osjećati promjene, osobito nakon što je Billy Joel krenuo imati financijske probleme. Sve su glasnija počela šuškanja da joj je nevjeran, no on je to demantirao. Ipak, 1994. objavili su da se razvode i ono što je nevjerojatno to je da su doista ostali prijatelji nakon svega, ne rekavši nikada nijednu ružnu riječ jedno protiv drugoga. Čak i prije negoli je razvod finaliziran ona je već započela vezu s trgovcem nekretninama Richardom Taubmanom, a svega nekoliko mjeseci kasnije već su bili zaručeni. Nakon što su preživjeli pad helikoptera u Coloradu shvatili su da je život prekratak da bi čekali, stoga su se odlučili vjenčati. U prosincu 1994. Christie je postala gospođa Taubman, a kao lokaciju za vjenčanje odabrali su mjesto blizu onog gdje se srušio njihov helikopter.

Na samom vjenčanju iznenadili su goste još jednom sretnom objavom - time da čekaju dijete. Godine 1995. Christie Brinkley rodila je sina Jacka Parisa, no dijete nije uspjelo spasiti njihov brak. Samo dva mjeseca nakon njegova rođenja par je objavio da se rastaju. Christie Brinkley nije dugo čekala na novu ljubav. Nedugo nakon razvoda srela je opet Petera Cooka, a koji je radio s njom u počecima manekenstva, ali budući da su tada bili u drugim vezama, kemiju koju su osjećali morali su zadržati za sebe. Tek tada mogli su nastaviti gdje su stali i u kolovozu 1996. Cook je već zaprosio Christie, a samo mjesec kasnije vjenčali su se na ranču u Bridgehamptonu. Na tom vjenčanju, među uzvanicima, našao se i njezin bivši suprug Billy Joel, a o svom je novom suprugu tada rekla:

‘Napokon sam našla ono što sam oduvijek tražila - muža kojem je obitelj na prvom mjestu i koji se o njoj brine te je uvijek tu za nas.’ Iako joj je manekenska karijera i dalje trajala, obitelj i četvrti suprug bili su joj na prvom mjestu, a ubrzo je ostala i treći put trudna te 1998. rodila djevojčicu Sailor Lee Brinkley Cook.

Koliko je njihova ljubav bila jaka, govori i podatak da je Cook posvojio njezinog sina Jacka kada je on imao četiri godine. No sve što je lijepo kratko traje, barem se tako činilo u njezinu slučaju. U lipnju 2006., dok je davala izjave o globalnom zatopljenju u lokalnoj školi, prišao joj je policajac i rekao da njezin suprug ima aferu s njegovom kćeri tinejdžericom. Iako isprva u nevjerici, znala je da je to istina, stoga je brzo podnijela papire za razvod, a sama brakorazvodna parnica bila je iznimno ružna. Cook je više od godinu dana imao izvanbračnu aferu s tinejdžericom Dianom Bianchi i tijekom tog vremena dao joj je sveukupno 300 tisuća dolara za šutnju, a i obasipao ju je brojnim skupocjenim darovima. Sve je na kraju završilo tako da je Christie dala Cooku 2,1 milijun dolara u zamjenu za to da dobije puno skrbništvo nad djecom.

Tri godine kasnije njezina najstarija kći Alexa završila je u bolnici nakon što je popila nekoliko pilula, a Christie su trebale još tri godine da se napokon u punom sjaju vrati na sam vrh. Dobila je ulogu u sitcomu ‘Parkovi i rekreacija’, a onda je došla i na Broadway, dobivši ulogu Roxie Hart u hit mjuziklu ‘Chicago’. Upravo ta prilika bila je ono o čemu je oduvijek sanjala: ‘Jedan od najljepših trenutaka mog života bio je kada sam se naklonila i ugledala svoje roditelje kako me gledaju s očima punim suza, ponosni na mene.’

Nažalost, samo tri mjeseca poslije premijere njezin otac Don Brinkley preminuo je nakon godina borbe s Parkinsonovom bolesti. Njegova smrt slomila ju je, ponajviše jer je upravo u njemu imala najveću potporu i ohrabrivao ju je u svim njezinim padovima. Godine 2015. dala je još jednu šansu ljubavi, upoznavši pjevača Johna Mellencampa. Iako je od samog početka bila svjesna da su totalna suprotnost i da neće uspjeti, privlačnost je bila prejaka. Činilo se da je napokon pronašla onog pravog, no njezina prvotna razmišljanja pokazala su se istinitima i krenuli su svatko svojim putem.

Prije dvije godine, u svojoj 63., Christie Brinkley donijela je nevjerojatnu odluku - s kćerima se odlučila fotografirati za još jednu naslovnicu Sports Illustrateda u bikiniju. Slavna manekenka još je jednom pokazala i dokazala da je prava zvijezda te da joj na izgledu mogu zavidjeti ne upola, već i tri puta mlađe djevojke.