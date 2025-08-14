Novi ugovor s Netflixom još je jedan ponižavajući udarac za princa Harryja i Meghan Markle

Princ Harry i Meghan Markle produžili su svoju suradnju s Netflixom, no njihov novi ugovor, prema informacijama dobro upućenih izvora, daleko je skromniji od prijašnjeg aranžmana koji se u javnosti označavao kao 'vrijedan 100 milijuna dolara'

Archewell Productions i Netflix objavili su da je potpisan novi ugovor uoči isteka onog još uvijek aktualnog, koji vrijedi do rujna. Prema novim uvjetima, Meghan Markle i princ Harry će i dalje svoje ideje prvo prezentirati Netflixu, koji zatim može odlučiti želi li ili ne otkupiti prava na njihove projekte.

Ključni fokus u nadolazećem razdoblju bit će širenje lifestyle brenda As Ever na ekranima. Druga sezona Netflixove serije 'With Love, Meghan' dolazi krajem kolovoza, a za prosinac je najavljen i posebni blagdanski specijal 'With Love, Meghan: Holiday Celebration'”, osmišljen kao spoj topline, tradicije i blagdanske radosti, uz gostovanja prijatelja i obitelji. Novi projekti Planiran je i kratki dokumentarni film 'Masaka Kids, A Rhythm Within', koji produciraju Meghan i Harry. Dokumentarac donosi priču o ugandskom sirotištu u kojem djeca kroz ples pretvaraju teškoće u radost i traže put prema ozdravljenju, pripadnosti i boljoj budućnosti. Među projektima u razvoju s Netflixom je i adaptacija romana Carley Fortune 'Meet Me at the Lake'.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Netflix

'Ponosni smo što smo proširili partnerstvo s Netflixom i uključili brend As Ever', poručila je Markle u priopćenju, naglašavajući da sa suradnicima želi stvarati promišljen, žanrovski raznolik sadržaj koji će globalno odjeknuti. Netflixova direktorica sadržaja Bela Bajaria istaknula je da su Harry i Meghan 'utjecajni glasovi' čije priče dopiru do široke publike, podsjetivši na uspjeh serije 'Harry & Meghan' iz 2022., koja je među najgledanijim dokumentarcima platforme.