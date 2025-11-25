Za nju je kupio otok: Preminula samozatajna supruga Richarda Bransona

Richard Branson, poznati britanski poduzetnik, potvrdio je tužnu vijest o smrti svoje supruge Joan, koja je preminula u 81. godini

Branson je na društvenim mrežama objavio dirljivu poruku u kojoj opisuje Joan kao najdivniju majku i baku koju su njihova djeca i unuci mogli poželjeti. Također ju je nazvao svojom najboljom prijateljicom, stijenom, svjetlom vodiljom i cijelim svijetom. Svoju objavu završio je riječima 'Volim te zauvijek, Joan x.'

Vijest o Joaninoj smrti iznenadila je mnoge, osobito jer se smatralo da je bila u dobrom zdravlju, naročito nakon što je ranije ove godine proslavila 80. rođendan. Branson joj je tada posvetio emotivne riječi zahvaljujući joj na podršci kroz sve uspone i padove, kao i za one tihe, mirne i zadovoljne trenutke koje su dijelili.

Ljubav na prvi pogled Sir Richard Branson je u svojoj objavi na blogu prije pet godina otkrio da se zaljubio u Joan gotovo na prvi pogled, nakon što su se upoznali u The Manoru, studiju za snimanje Virgin Recordsa u Londonu. Prisjetio se kako je Joan bila prizemna Škotkinja i kako je brzo shvatio da njegove uobičajene nestašluke neće impresionirati. Par se vjenčao 1989. godine i zajedno su imali troje djece – Holly, Sama i Clare Sarah, koja je nažalost preminula četiri dana nakon rođenja, tri mjeseca prije termina.

Supruzi kupio otok U velikoj romantičnoj gesti, samo dvije godine nakon početka njihove veze, Branson je za Joan kupio otok Necker za 180 tisuća dolara. Objasnio je kako je čuo za prekrasan otok na Britanskim Djevičanskim otocima koji je bio na prodaju, pa je odmah kontaktirao prodavatelje. Iako u to vrijeme nije imao dovoljno novca jer su bili u ranoj fazi Virgin Recordsa, nije ga to spriječilo da pokuša ostvariti svoj plan, nazivajući se 'zaljubljenom budalom'.