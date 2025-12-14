Maja Šuput iznenadila izgledom: Ovakvu haljinu malo tko je očekivao

Maja Šuput za drugu polufinalni večer Supertalenta čuvala je poseban stajling te se pojavila u najvatrenijem izdanju dosadNa početku d ruge polufinalne emisije Supertalenta Maja Šuput pojavila se u izrazito odvažnom, vatrenom izdanju koje nije moglo proći nezapaženo, a gledatelje je, baš kao i publiku u studiju, ostavilo bez teksta.

Već u prvim minutama emisije bilo je jasno da je riječ o stajlingu koji podiže ljestvicu glamura i najavljuje spektakl koji slijedi. Crvena boja, provokativan kroj i pomno osmišljeni detalji spojili su se u look koji savršeno odražava Majinu energiju i snažnu scensku karizmu.

Za Majino izdanje zaslužan je njezin dugogodišnji stilist Marko Grubnić , koji je osmislio haljinu koja balansira između zavodljivosti i elegancije. Kreacija se sastoji od izrazito transparentnog korzeta koji više otkriva nego što pokriva, ali pritom ostavlja dojam promišljene provokacije.

'Riječ je o vrlo atraktivnoj, mogu reći i seksi haljini. Korzet je vrlo, vrlo transparentan, ali pokriva one bitne dijelove i ostavlja malo mašti na volju', objasnio je Grubnić za Novu TV. Kako bi se ublažio snažan vatreni dojam, haljina je upotpunjena cvjetnim aplikacijama koje unose romantičan element i daju cijelom izdanju dodatnu mekoću.

Zavodljiv beauty look kao savršena nadopuna

Stajling je zaokružen pažljivo odabranim beauty detaljima. Kosa je stilizirana na senzualan i ženstven način, dok je make-up naglasio Majine crte lica i dodatno pojačao glamurozni dojam. Sve je bilo podređeno ideji snažne, samouvjerene žene koja bez zadrške vlada pozornicom.

'Ovo je jedno zaista vatreno zagrijavanje za ono što nam slijedi u Areni Zagreb', dodao je Grubnić, najavivši spektakularnu završnicu sezone. Ako je suditi prema ovom izdanju, Maja Šuput jasno poručuje da nas do finala očekuju još veća iznenađenja.